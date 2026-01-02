Incendio Crans-Montana, dispersi anche sei italiani: ecco chi sono

Condividi questo articolo?

Tra i nomi quello di Giovanni Tamburi, 16 anni, e Emanuele Galeppini di 17 anni

Ci sono anche alcuni italiani tra le persone che risultano ancora disperse dopo la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. Sono 19 secondo il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Mentre parla di 6 dispersi l’ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado, che precisa di non aver ancora ricevuto dalle autorità svizzere la lista ufficiale.

”Dall’incrocio dei dati che arrivano dall’unità di crisi della Farnesina, dall’ambasciata d’Italia a Berna, dal consolato d’Italia a Ginevra, risulta che ci sono 19 italiani dispersi e una dozzina di italiani ricoverati in diversi ospedali svizzeri”, ha detto Tajani, spiegando che “c’è molta confusione”. “Per il momento sono stati identificati 12 italiani, tre portati al Niguarda a Milano, altri sono nei vari ospedali”. Il titolare della Farnesina ha sottolineato che ”è difficile anche identificare i feriti” citando, ad esempio, il fatto che i feriti ”non hanno documenti” o ”sono in terapia intensiva o incoscienti”.

I dispersi

Tra i dispersi figura Giovanni Tamburi, 16 anni. Il ragazzo, secondo quanto ha riferito la madre Carla Masiello che ha rivolto un appello attraverso i media, era in vacanza con il padre a Crans-Montana e risulta irraggiungibile. Non si hanno notizie nemmeno di Emanuele Galeppini, 17 anni, nato a Genova e da qualche anno residente a Dubai con la famiglia. Ieri sera si trovava all’interno del bar dove si è consumata la tragedia e il padre ha rivolto un appello al Tgcom per avere notizie del figlio.

Alcuni media italiani hanno segnalato che risultano dispersi anche i 16enni milanesi Riccardo Minghetti e Chiara Costanzo. Tra gli altri ragazzi che non si trovano ci sono altri due minorenni.

I feriti

Sono invece 13 gli italiani che sono stati identificati e risultano ricoverati in ospedale. Tre sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda di Milano, mentre gli altri sono ricoverati in ospedali svizzeri. Tra loro c’è una ragazza di 16 anni di Milano che è ricoverata in coma all’ospedale di Zurigo.

Secondo quanto riporta il sito del Corriere.it, tra i ricoverati nell’ospedale di Sion ci sono Leonardo Bove, Alessandra Galli De Min, Eleonora Palmieri e Manfredi Marcucci. All’ospedale di Losanna sono invece ricoverati Antonio Lucia e Filippo Leone Grassi.