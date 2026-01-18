Il tour in tutta Italia di “DEMON HUNTERS and SODA POP” l’entusiasmante show tribute del film

Al Cus Catania: “MACCARRONE DAY” TORNEO DI MINIRUGBY U6/12: 10 società siciliane in campo

(domenica 18 genn. Cittadella universitaria) Il pres. Oliveri: "L'obiettivo principale del Trofeo è quello di mantenere viva la memoria di Roberto Maccarrone, celebrandone la vita e l'impatto che ha avuto sugli altri, per trasmettere ai più piccoli il significato dei valori e dei legami" "MACCARRONE DAY"...