Il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia Ubaldo Del Monaco promosso a Generale di Divisione. Le congratulazioni del SIM Carabinieri

“Il SIM Carabinieri Sicilia esprime le proprie congratulazioni al Comandante Ubaldo Del Monaco per la promozione a Generale di Divisione: un riconoscimento che premia un percorso professionale caratterizzato da competenza, equilibrio e dedizione al servizio”.

Con queste parole, il Sindacato Italiano Militari Carabinieri Sicilia manifesta il proprio compiacimento al Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, sottolineandone le qualità militari e caratteriali.

“In questi anni – afferma il SIM Sicilia – il Generale Ubaldo del Monaco ha dimostrato capacità di ascolto e una gestione del comando attenta sia alle esigenze operative che al fattore umano”.

“Un approccio – prosegue – confermato anche dal recente incontro con le scolaresche in visita alla Legione: un’occasione in cui ha saputo accogliere i giovani con disponibilità e garbo istituzionale, offrendo un esempio positivo di vicinanza tra l’Arma e i cittadini”.

“Il SIM – conclude la sigla – rinnova al Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco i migliori auguri per questo nuovo traguardo, auspicando che il suo operato continui a rappresentare un riferimento solido e autorevole per tutto il personale”.