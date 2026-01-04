“Il Castagno dei cento cavalli” (Einaudi) di Cristina Cassar Scalia

Sarà sugli scaffali con Einaudi, a partire dal 13 gennaio, ‘Il Castagno dei cento cavalli’ di Cristina Cassar Scalia.
Ai piedi del Castagno dei cento cavalli, un albero secolare che cresce sulle pendici dell’Etna, due guardie forestali ritrovano il corpo di una donna brutalmente assassinata. La scena del crimine è sconcertante.
Per il vicequestore della Mobile di Catania, Vanina Guarrasi, l’indagine si presenta subito complessa, se non altro perché sulla vittima non esistono praticamente notizie, quasi non avesse un passato.
L’esperienza e la memoria del commissario in pensione Biagio Patanè sono dunque più utili che mai, anche se l’anziano poliziotto appare un po’ distratto da un problema personale.
Del resto, la stessa Vanina fatica a conciliare la vita privata con il lavoro: la prima la richiama sempre a Palermo, sua città natale; il secondo la porterà invece in un “luogo dell’anima” che appartiene alla sua infanzia.