I Candelai compiono 30 anni, luoghi più vitali di Palermo, avamposto di musica, visione e avanguardia.

Il 5 gennaio I Candelai compiono trent’anni. Trent’anni di attività culturale ininterrotta nel cuore del centro storico di Palermo, trent’anni in cui lo spazio di via dei Candelai 65 si è affermato come uno dei luoghi più vitali, liberi e visionari della città, capace di attraversare generazioni, linguaggi e trasformazioni sociali senza mai perdere la propria identità.

I festeggiamenti – anticipati da due serate, il 3 gennaio con il djset “A Stranger Party” di PopShock / Sottosopra (ore 22.00, biglietti su Dice) e il 4 gennaio con il clubbing, arte e musica con “Tea Dance – Sunday Delicious” (dalle 16 alle 00.00) – culmineranno il 5 gennaio, giorno simbolico del compleanno, con una giornata speciale totalmente gratuita, che partirà da mezzogiorno a mezzanotte in cui si alterneranno live, concerti e djset di artisti che rimarranno segreti, che celebrerà la storia e il presente dei Candelai.

Nato il 5 gennaio 1995 come Associazione Culturale, I Candelai non sono mai stati soltanto un locale. Fin dall’inizio l’idea è stata quella di creare uno spazio che fosse prima di tutto un punto di incontro di persone e di idee, un luogo aperto, attraversabile, capace di accogliere proposte, visioni, sperimentazioni. Un centro culturale nel senso più ampio del termine, dove la musica convive con il teatro, l’arte visiva, la danza, la formazione, il dibattito, il sociale. In un’epoca in cui Palermo fatica a immaginare spazi di questo tipo, I Candelai sono stati pionieri: primo co-working cittadino, primo internet point, luogo di aggregazione quando ancora non esisteva un lessico condiviso per definirlo. Da qui sono partite esperienze che hanno segnato la vita culturale e civile della città, come il Palermo Pride, con cui nel tempo si è consolidata una collaborazione profonda e strutturata, portando le istanze LGBTQIA+ nello spazio pubblico e simbolico della città.

La forza evocativa della struttura anni ’50 – inaugurata il 6 gennaio 1996, con i suoi marmi e gessi di gusto neoclassico – ha reso I Candelai un luogo “vintage” per eccellenza, capace di ispirare negli anni pittori, scultori, teatranti e musicisti. L’ampio salone al piano terra e gli spazi del primo piano hanno permesso la nascita di un vero centro polivalente, attrezzato per concerti, mostre, spettacoli teatrali, videoproiezioni, happening, laboratori creativi, conferenze, rassegne e attività di socialità quotidiana.

La musica è sempre stata uno dei cuori pulsanti del progetto: rock, pop, jazz, etno, elettronica, cantautorato, club culture. Numeri alla mano, I Candelai sono diventati negli anni un punto di riferimento nazionale e internazionale per chiunque voglia “fare musica” a Palermo, ospitando sul proprio palco artisti di fama mondiale accanto alle migliori realtà locali, in un dialogo costante tra scene, generazioni e linguaggi. Un’attenzione che si è tradotta anche nel sostegno alle band emergenti, attraverso le selezioni regionali dei più importanti contest nazionali.

Accanto alla musica, un ruolo centrale lo ha avuto il teatro contemporaneo, con il cartellone Quinte(s)Senza, considerato dagli addetti ai lavori una delle rassegne più longeve e significative della città, capace di dare spazio – per prima – a molte realtà artistiche palermitane oggi affermate a livello nazionale, oltre a ospitare compagnie e artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Non sono mai mancate le azioni dedicate al sociale e al territorio: attività per il quartiere e per i bambini, l’adesione ad AddioPizzo sin dalla sua nascita, l’impegno concreto nella promozione di una cultura etica e pizzo-free. Un percorso che nel 2001 ha ricevuto anche la Targa Città di Palermo per l’impegno nell’affermazione della Cultura del Mediterraneo.

In trent’anni molte cose sono cambiate: la città, i linguaggi, il pubblico, le modalità di fruizione culturale. I Candelai sono cambiati insieme a tutto questo, attraversando anche momenti difficili – come il periodo legato all’emergenza Covid-19 – e riuscendo a ripartire, mantenendo una proposta musicale di qualità e aprendosi con lucidità alle nuove generazioni, alle nuove tendenze, alle nuove avanguardie. I trent’anni de I Candelai non sono solo una celebrazione, ma la conferma di una resistenza culturale attiva, di un’idea di spazio che continua a produrre senso, comunità e futuro. Dal 3 al 5 gennaio, Palermo festeggia uno dei suoi luoghi simbolo.