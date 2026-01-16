Gaza, Trump: “Formato Consiglio per la pace, Hamas consegni armi”

Condividi questo articolo?

L’annuncio del presidente Usa su Truth: “Hamas deve onorare immediatamente i propri impegni, compreso il ritorno dell’ultimo corpo a Israele. Possono farlo con le buone o con le cattive”

“E’ per me un grande onore annunciare che il board della pace” per Gaza “è stato formato: i membri saranno annunciati a breve, ma posso dire che con certezza che è il più grande e prestigioso mai messo insieme in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo”. Così in un post su Truth social Donald Trump, dopo aver annunciato anche l’avvio della fase 2 del suo piano per Gaza.

“Hamas deve onorare immediatamente i propri impegni, compreso il ritorno dell’ultimo corpo a Israele, e procedere senza indugio alla completa smilitarizzazione. Possono farlo con le buone o con le cattive. Il popolo di Gaza ha sofferto abbastanza a lungo. Il momento è adesso”, è quindi il monito ribadito dal presidente Usa.

“Dal cessate il fuoco, il mio team ha contribuito a fornire aiuti umanitari a Gaza a livelli record, raggiungendo i civili a una velocità e con una portata storiche – ha rivendicato Trump – Anche le Nazioni Unite hanno riconosciuto questo risultato come senza precedenti. Questi risultati hanno posto le basi per la fase successiva”.

Quindi, “in qualità di presidente del board di pace”, Trump ha assicurato il suo sostegno al “nuovo governo tecnocratico palestinese, il Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza, appoggiato dall’Alto rappresentante del Consiglio, affinché governi Gaza durante la fase di transizione. Questi leader palestinesi sono fermamente impegnati a garantire un futuro pacifico!”

“Con il sostegno di Egitto, Turchia e Qatar, garantiremo un accordo di smilitarizzazione completo con Hamas, che includa la consegna di tutte le armi e lo smantellamento di tutti i tunnel”, conclude il presidente.