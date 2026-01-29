Frana Niscemi, sindaco agli abitanti: “Rispettate i divieti di accesso nella zona rossa”

Condividi questo articolo?

Il primo cittadino: “Sono diventati tutti geologi e ‘niscemologi’. Non voglio fare polemica con nessuno, siamo concentrati sui provvedimenti che dobbiamo adottare”. Oggi arriva il Genio Militare

La zona rossa deve essere rispettata. L’accesso è interdetto. Vi prego di attenervi al divieto. L’accesso è permesso solo con l’accompagnamento dei vigili del fuoco”. Lo ha detto, in una diretta social notturna, il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Conti che invita i cittadini a non superare la zona rossa interdetta dopo la frana di domenica.

“L’istituzione della zona rossa troverà una sua definizione all’esito della ricostruzione tecnico-scientifica – ha aggiunto – vi invito a rispettare i divieti di accesso. Le procedure sono in capo al corpo dei vigili del fuoco. Va fatta una richiesta che verrà valutata in base alla tipologia dell’intervento”.

Oggi arriverà a Niscemi l’Esercito con il Genio Militare “per fare una serie di lavori, una serie di opere in campo”, ha annunciato il primo cittadino.

“Ora sono diventati tutti geologi e ‘niscemologi’ – ha affermato ancora il sindaco – Non voglio fare polemica con nessuno, non cadrò in questa trappola. Siamo concentrati sui provvedimenti che dobbiamo adottare per ripartire e ripensare alla ripartenza. Questo è il momento per lavorare tutti insieme”.

Schifani: “Dal Comune nessun allarme negli ultimi 9 anni”

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in un’intervista al Corriere della Sera ha detto che il dramma di Niscemi “probabilmente” si poteva evitare. “In questa fase però preferisco occuparmi della soluzione dei problemi. Ci sarà il tempo della ricerca delle responsabilità”, ha aggiunto.

“Io governo questa Regione da tre anni – ha ricordato – Il vicecommissario della struttura regionale contro il dissesto idrogeologico mi dice, comunque, che negli ultimi 9 anni dal Comune non è arrivata nessuna richiesta di intervento”.