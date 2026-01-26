Frana a Niscemi, notte al Palasport per oltre 500 sfollati. Il sindaco: “Situazione drammatica”

Condividi questo articolo?

Nel paese di circa 25 mila abitanti, oggi le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse

Notte al Palasport Pio La Torre di Niscemi (Caltanissetta) per gli oltre 500 cittadini sfollati dopo la frana che si è attivata ieri pomeriggio nell’area del torrente Benefizio. “La situazione della frana nella notte è notevolmente peggiorata. Siamo molto preoccupati”, ha detto all’Adnkronos è il sindaco Massimiliano Conti che da ieri segue lo sviluppo dello smottamento che ha interessato una ampia zona del paese di circa 25 mila abitanti.

La frana è iniziata intorno alle 13 di ieri, con lesioni aperte sull’asfalto che hanno messo in fuga molte persone che vivono nella zona. Il sindaco ha anche deciso la chiusura delle scuole per oggi e attivato il Centro operativo comunale. “Al momento l’unico modo per arrivare a Niscemi – spiega ancora – è da Caltagirone, ma stiamo cercando delle alternative viarie. La situazione è drammatica”.

Il movimento franoso ha interessato la strada provinciale SP10, nel tratto di collegamento con il centro abitato, in particolare in prossimità del quartiere Sante Croci, con un cedimento stimato di circa sei metri.

Nella notte la frana “si è mossa ancora e è estesa in direzione Gela”. Non solo “L’abbassamento é aumentato da 7 a 10 ml”, spiega il capo della Protezione civile in Sicilia Salvo Cocina che ha fatto giungere i suoi funzionari “per supportare il comune e due geologi esperti”. Per domani è atteso l’arrivo del professore Casagli, docente di Geologia applicata presso l’Università di Firenze e Presidente dell’OGS.

Sul posto sono operativi anche i Vigili del fuoco, i tecnici comunali e i tecnici del Dipartimento regionale della Protezione civile. Sono inoltre in corso da ieri sera, da parte dei tecnici comunali e del DRPC, rilievi e approfondimenti geologici finalizzati “a verificare l’eventuale correlazione tra il fenomeno franoso in atto e quello verificatosi lo scorso 16 gennaio, che ha interessato l’area di Belvedere–Canale e la strada provinciale SP12”.