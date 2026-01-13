FEDERICO BUFFA ritorna OTTO INFINITO – Vita e morte di un Mamba, dedicato a KOBE BRYANT.

Condividi questo articolo?

un racconto teatrale sulla leggenda mondiale del basket

Farà tappa in Sicilia a Trapani (19/02), Palermo (20/02) e BArcellona P.G. (21/12).

Direzione musicale di Alessandro Nidi

Regia di Maria Elisabetta Marelli

Produzione International Music and Arts

Federico Buffa, tra i più grandi storyteller sportivi in Italia, torna in scena nella stagione teatrale 2026 con lo spettacolo OTTO INFINITO – Vita e morte di un Mamba, dedicato alla leggenda del basket mondiale Kobe Bryant. Lo spettacolo farà tappa nelle principali “basketball cities” italiane. In Sicilia tre appuntamenti (organizzati da Marcello Cannizzo Agency, GoMad Concerti e Gianfaby Production,

Prodotto da Imarts per la regia di Maria Elisabetta Marelli, OTTO INFINITO è un racconto teatrale che ripercorre la vita e l’eredità della leggenda mondiale del basket Kobe Bryant: la sua

ossessione per il successo, la sete di conoscenza e la capacità di ispirare generazioni. Un viaggio narrativo coinvolgente, ricco di aneddoti e spunti di riflessione.

Con questo spettacolo Federico Buffa torna a teatro con la sua grande passione, il basket, esplorando la condizione umana attraverso tematiche come i sogni, la lotta interiore e il desiderio di superare i propri limiti. Un omaggio a un campione, una riflessione sui valori universali, alla ricerca di un significato che va oltre il successo sportivo. Nel raccontare la vita di Kobe Bryant, Buffa umanizza l’atleta, mettendo in evidenza le difficoltà che è riuscito a superare, creando una connessione profonda tra il personaggio e il pubblico

Lo spettacolo è un’esperienza visiva e sonora coinvolgente, grazie alle musiche di Alessandro Nidi (pianoforte) sul palco insieme a Sebastiano Nidi (percussioni) e Filippo Nidi (trombone) e ad immagini evocative che accompagneranno il pubblico in questo viaggio unico. Il light designer è Luca de Candido, i visual sono di Francesco Poroli con la post-produzione e animazione di Mattia Galione.

Federico Buffa – Bio

Federico Buffa è un giornalista e telecronista sportivo italiano. Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, Buffa ha condotto alcune trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato – secondo Aldo Grasso – di “essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni” in possesso di uno stile avvolgente ed evocativo