Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, marito indagato per omicidio

A quanto si apprende, ci sarebbe un video che riprende la donna entrare in casa senza più uscire. L’uomo indagato è figlio dell’assessora alla Sicurezza di Anguillara

E’ indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara, in provincia di Roma, di cui si sono perse le tracce dall’8 gennaio scorso. I carabinieri, coordinati dalla procura di Civitavecchia, hanno sequestrato l’auto e il telefono cellulare dell’uomo. E’ stato proprio il marito a denunciare la scomparsa della donna il 9 gennaio e le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco sono scattate subito, anche sul lago di Bracciano. A quanto si apprende, ci sarebbe un video che riprende la donna entrare in casa senza più uscire.

L’uomo indagato per la scomparsa di Federica Torzullo è il figlio di Maria Messenio, assessora nel Comune di Anguillara Sabazia, con delega alla Sicurezza e alla Legalità. Diversi conoscenti, residenti nel paese affacciato sul lago di Bracciano, raccontano all’Adnkronos la “disperazione” della donna, sotto choc già nell’immediatezza della notizia della scomparsa. Negli ultimi periodi, pare che la coppia, pur vivendo ancora nella stessa casa, avesse avviato le pratiche per la separazione.

“La comunità di Anguillara Sabazia sta vivendo un momento complesso, siamo tutti preoccupati per la nostra concittadina, Federica Torzullo, scomparsa ormai da giorni – dice all’Adnkronos Angelo Pizzigallo, sindaco di Anguillara Sabazia – Ma invito tutti, soprattutto dopo che nella giornata di ieri si è diffusa la voce che fosse stata ritrovata, a non diffondere notizie errate. Al contrario, chi ritiene di avere informazioni, si rivolga alle forze ordine”.

“Conosco entrambi, sia Federica che il marito – racconta – hanno un figlio di 10 anni. Qui siamo tutti preoccupati, dispiaciuti. Proprio per questo sottolineo che qualsiasi racconto sulla vicenda può essere utile o provocare confusioni o distrazioni alle indagini in corso”.

A parlare all’Adnkronos è anche Rocco Micale, vicepresidente di Penelope Lazio, l’associazione impegnata nel caso della scomparsa della 41enne. “Da ieri pomeriggio facciamo la spola con Anguillara Sabazia – spiega – Da quando abbiamo ricevuto la segnalazione dalla Prefettura, siamo in contatto costante con i genitori di Federica Torzullo e raccogliamo informazioni e dichiarazioni che poi giriamo ai carabinieri impegnati nelle indagini. Diverse sono serie e fondate, ma al momento non escludiamo alcun esito”.