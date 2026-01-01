Esplosione in un bar di una stazione sciistica svizzera: “Diverse vittime”

Condividi questo articolo?

La polizia ha parlato di molti morti nell’incendio, avvenuto nella località alpina di lusso Crans-Montana

Diverse persone sarebbero rimaste uccise in un’esplosione che ha scosso la località sciistica svizzera di Crans-Montana oggi, martedì 1 gennaio, secondo quanto ha confermato la polizia ai media locali. L’incendio nel bar ‘Le Constellation’ della località alpina sarebbe scoppiato nei locali sotterranei, mentre si svolgevano i festeggiamenti di Capodanno intorno all’1.30. Filmati non verificati circolati sui social media mostrano un incendio scoppiato in un bar, dove si stavano svolgendo i festeggiamenti per il Capodanno. Sul posto sono intervenuti diversi elicotteri e i pompieri per domare l’incendio. Si indaga sulle cause di quanto accaduto.

La polizia ha comunicato che è stata istituita una linea di assistenza telefonica per le famiglie delle persone colpite. Crans-Montana è una lussuosa località sciistica situata nel cuore delle Alpi svizzere, a circa due ore dalla capitale svizzera Berna. Lo scoppio è avvenuto mentre nel bar erano presenti più di cento persone, ha precisato un portavoce della polizia cantonale.