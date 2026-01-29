Esce “Come si fa… amarsi ancora”, il nuovo singolo di Emanuele Marchiori & Chiara Pomiato

Condividi questo articolo?

C’è un momento in cui un disco appena nato continua a parlare, chiedendo nuove stanze in cui risuonare. Da quel desiderio arriva “Come si fa… amarsi ancora”, il nuovo singolo di Emanuele Marchiori & Chiara Pomiato, in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 16 gennaio. Una ballata che racconta l’amore adulto nella sua forma più autentica: fatta di routine condivise, piccole pigrizie e domande sospese. Con una scrittura poetica e ironica, i due artisti trasformano la quotidianità in materia lirica, descrivendo il viaggio complicato della convivenza tra gesti minuscoli e verità sottili. Il brano fonde il cantautorato italiano con una sensibilità pop raffinata, in un arrangiamento caldo, essenziale e intimo. La produzione e le parti strumentali portano la firma di Emanuele Marchiori, insieme a Francesco “Franz” Fabiano.

«“Come si fa… amarsi ancora” è nata dal desiderio di raccontare l’amore per ciò che è davvero: un intreccio di gesti imperfetti, piccoli inciampi, rassicuranti quotidianità e domande che tornano a bussare. È una canzone che parla di noi, ma anche di chi prova ogni giorno a restare, nonostante tutto. Abbiamo voluto darle un tono intimo, caldo, domestico: quello delle conversazioni che nascono mentre si piega il bucato o si riempiono le stanze dei nostri perché. È una riflessione affettuosa su come si continua ad amarsi nel tempo, senza spettacolarizzarlo», raccontano. Il singolo si inserisce nel percorso di “Decalogo dell’Amore” (Devil’s Fork Records), un progetto che sceglie lentezza, cura e profondità per raccontare l’amore nel tempo dell’ascolto. L’album, uscito lo scorso 12 dicembre, è nato come dono privato per i figli della coppia ed è diventato, quasi naturalmente, un’opera pubblica.

Emanuele Marchiori (48) e Chiara Pomiato (46) scelgono una via poco battuta nell’attuale panorama italiano, dominato dall’urgenza del feed e dai debutti lampo. Il disco non nasce da una strategia di mercato, ma da una vita intera che chiede di essere messa in ordine e consegnata a chi verrà dopo. Nel disco suonano anche i loro figli e una piccola “famiglia musicale” di amici musicisti, trasformando il progetto in un gesto collettivo e artigianale. È musica che dialoga con la tradizione del cantautorato italiano — da Conte a Dalla, da Capossela a Bersani — ma conserva una voce personale, piena di dettagli quotidiani e lampi poetici. Tra atmosfere folk, jazz, bluebeat e teatro-canzone, le undici tracce formano un racconto di relazioni reali: amori che invecchiano, fragilità che si sedimentano, routine che svelano verità più profonde dei colpi di scena.

A completare il progetto è il podcast omonimo Decalogo dell’Amore, dove ogni brano viene scomposto e raccontato con sincerità disarmata: ispirazioni, errori, epifanie, riferimenti, frammenti di vita che solitamente restano fuori dal prodotto finale. Non è un backstage: è parte integrante dell’opera, un “retro–libro sonoro” che completa il disco e gli dà una seconda dimensione narrativa.

BIO: Emanuele Marchiori & Chiara Pomiato sono una coppia artistica e sentimentale che esplora l’amore adulto con una scrittura poetica, ironica e profondamente umana. Emanuele, dopo anni di tour internazionali con The Beards e collaborazioni con musicisti di rilievo, inaugura con Chiara il suo primo progetto cantautorale in italiano. Decalogo dell’Amore è un’opera costruita come eredità affettiva, dove canzoni e narrazione si intrecciano attraverso la fragilità delle relazioni, le routine e le crepe dell’amore maturo. Nel disco suonano anche i loro figli e una piccola “famiglia musicale” di amici. Un podcast omonimo completa l’opera, raccontando la genesi di ogni brano con sincerità disarmata. L’album esce il 12 dicembre, anticipato dal singolo “Tra nebbia e foschia” disponibile dal 2 dicembre, e continua il suo percorso con il nuovo singolo “Come si fa… amarsi ancora”, in rotazione radiofonica dal 16 gennaio 2026.