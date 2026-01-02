Erice, la notte più lunga: il Kawabonga Party porta il borgo nel 2026

Condividi questo articolo?

Migliaia di persone hanno scelto Erice per salutare l’arrivo del 2026. Per la notte di San Silvestro il Kawabonga Party ha fatto ballare il borgo fino a tarda notte portando nella città medievale il format che ha conquistato il pubblico internazionale, fondendo trap, tropical bass, moombahton, hip-hop e tech house. Ad aprire la serata il DJ Pietro Gervasi, con la conduzione di Vittoria Abbenante.

«Sotto un cielo stellato Erice si è vestita a festa per accogliere il nuovo anno – dichiara la sindaca Daniela Toscano –. Il Kawabonga Party è stata la cornice perfetta per brindare, unendo la millenaria bellezza del nostro borgo all’energia della musica. Ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di celebrare con noi l’inizio di un anno che ci auguriamo ricco di speranza e opportunità».

«Siamo orgogliosi del successo di questa serata – aggiunge l’assessora alla Cultura, Turismo ed Eventi Rossella Cosentino. – Abbiamo lavorato con passione per creare un evento dinamico e festoso che ha attratto un pubblico eterogeneo, regalando una serata di puro divertimento e spensieratezza valorizzando Erice come destinazione vivace e accogliente, capace di offrire proposte di qualità e momenti indimenticabili, anche durante le festività più importanti.».

GLI ULTIMI APPUNTAMENTI

“EricèNatale – Il borgo dei presepi” accompagnerà visitatori e residenti fino all’Epifania con altri appuntamenti.

Oggi, venerdì 2 gennaio, e per tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 11.00 alle 20.00, saranno aperti i Mercatini di Natale e la Casetta di Babbo Natale.

Sabato 3 gennaio, dalle 17.00 alle 20.30, ritorna il Xmas on the road, il DJ set di Pietro Gervasi insieme alla Hip Hop Family Academy.

Domenica 4 gennaio sarà interamente dedicata alla musica. Si comincia alle 11.00 presso la Cappella Sales con un suggestivo concerto per arpa dell’arpista Ester Messana, a cura dell’associazione Vivere Erice. Nel pomeriggio, Xmas on the road prosegue in versione live music con Manuela Noce e Giovanni Schifano.

Gran finale martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Alle 17.30, al Teatro Gebel Hamed, andrà in scena “Chi l’ha vista… Monna Lisa?”, spettacolo per bambini e famiglie della compagnia Teatro Atlante con Irene Cangemi e Giovanni Fardella. Una Gioconda che esce dalla propria cornice e perde inaspettatamente il sorriso: un viaggio poetico sul rapporto tra spettatore e opera d’arte, per scoprire insieme ai più piccoli l’importanza di guardare davvero ciò che ci circonda.

EricèNatale – Il borgo dei presepi è organizzato dal Comune di Erice con il sostegno della Fondazione Erice Arte, de “I Borghi più belli d’Italia” e della Funierice.

Partner: Fondazione e Centro di cultura scientifica Ettore Majorana, Montagna del Signore, Istituto d’Istruzione superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”, Istituto di Istruzione superiore “Sciascia Bufalino”, Associazione “Il Bajuolo” di Erice, Associazione “Vivere Erice”, Fc Service, Associazione “MEMA”, Associazione Siciliana Amici della Musica, Gruppo Medievale Monte San Giuliano-Erice, CAI – Sezione di Erice e Agro Ericino, Distretto Turistico Sicilia Occidentale – West of Sicily, Notorius Agency, Panathlon Trapani.

La manifestazione è coordinata dal settore Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Erice guidato da Toto Denaro.