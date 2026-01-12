Economia, dal Veneto alla Sicilia: inversione di rotta, Sibat Tomarchio acquisisce e rilancia Beltè

Condividi questo articolo?

Da gennaio 2026 la storica azienda di Acireale accelera nel tè freddo ready-to-drink e rafforza la strategia di crescita nazionale “investendo sul territorio, per il territorio”

In Sicilia c’è chi non delocalizza valore, ma lo costruisce. Sibat Tomarchio annuncia l’acquisizione di Beltè, storico brand italiano di tè freddo imbottigliato. Nato a San Giorgio in Bosco (Veneto) – in uno degli stabilimenti di Sanpellegrino – Beltè ha costruito negli anni una forte riconoscibilità nel segmento beverage, con una presenza consolidata nella GDO e un posizionamento orientato a naturalità e leggerezza.

L’operazione – attiva da gennaio 2026 – s’inserisce in una strategia di sviluppo orientata a rafforzare la competitività sui mercati nazionali, attraverso la valorizzazione di un brand italiano coerente e complementare. L’ambizione è presentarsi al mercato con prodotti d’eccellenza, sia nel comparto delle bevande gassate sia in quello delle bevande piatte, con un portafoglio più completo e una presenza più capillare nella grande distribuzione.

«È una scelta che unisce visione industriale e responsabilità verso il territorio: mettere radici più profonde per crescere più lontano – sottolinea la presidente di Sibat Tomarchio Maria Cristina Busi Ferruzzi – Portiamo Beltè dentro un progetto industriale solido, fatto di competenze, persone e investimenti che continuano a generare valore in Sicilia. Vogliamo continuare a investire nel nostro territorio: questa operazione parla di sviluppo, nuove traiettorie e fiducia».

Beltè è un marchio “già nella testa” dei consumatori: un nome immediato (il “bel tè”, buono e genuino), un’identità popolare e familiare, una proposta pensata per la quotidianità delle famiglie e per i momenti di convivialità, anche on-the-go.

L’obiettivo di Sibat Tomarchio è rilanciarlo, trasferendo competenze e cultura d’impresa, facendo leva su ciò che Beltè già rappresenta per il mercato, con una proposta aggiornata e vicina alle esigenze del consumatore contemporaneo. Beltè si rivolge a famiglie, giovani e adulti attenti al benessere e alla qualità degli ingredienti, con elementi distintivi come estratto di foglie di tè , infuso di frutta , assenza di coloranti e conservanti e senza glutine.

A completare la proposta, una gamma articolata per occasioni di consumo diverse, nei due gusti pesca e limone: bottiglia da 1,5 litri – anche in versione Zero – bottiglia da 0,5 lt e formato lattina da 33 cl.

«L’operazione s’innesta in una fase di grande evoluzione della nostra storica azienda, che nel 2026 compie 106 anni – continua la presidente – affiancare al brand Tomarchio un altro marchio storico italiano, significa ampliamento dell’offerta, rafforzamento della presenza nella grande distribuzione e accelerazione della crescita fuori dalla Sicilia. In un momento in cui spesso il valore si sposta altrove, noi scegliamo di fare il contrario: investire sul territorio e per il territorio, perché qui c’è know-how e un’energia imprenditoriale e professionale che non ha niente da invidiare a nessuno».