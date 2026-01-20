Ebas Sicilia attiva nuove misure di welfare: borse di studio, bonus infanzia, cultura e sport per imprese artigiane

Condividi questo articolo?

Borse di studio, misure di sostegno allo studio, supporto alla prima infanzia, contributi per la frequenza di campi e centri estivi, sostegno ai nuclei familiari con persone con disabilità, bonus cultura e sport. Sono queste le sei nuove prestazioni di welfare attivate da Ebas Sicilia, l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Siciliano, a favore dei datori di lavoro artigiani, dei loro familiari e dei collaboratori familiari di impresa iscritti all’Ente.

Le nuove misure si aggiungono alle dieci già operative da tempo, ampliando in modo significativo il sistema di welfare dell’artigianato siciliano. Tra gli interventi già attivi rientrano, infatti, il fondo per eventi eccezionali e calamità naturali, il fondo per la sicurezza e l’ambiente di lavoro, gli interventi di prevenzione, il contributo per l’acquisto di defibrillatori, le misure per qualità, innovazione e internazionalizzazione, il sostegno alle nuove assunzioni e all’apprendistato duale, gli interventi in caso di eventi delittuosi, i contributi per le politiche attive del lavoro, la formazione professionale per dipendenti e titolari, il sostegno alle nuove attività e il contributo per il lavoratore artigiano.

Per accedere ai contributi, le imprese artigiane potranno presentare domanda presso gli sportelli Ebas attivi nelle sedi delle organizzazioni datoriali e sindacali presenti nella propria provincia.

«L’ampliamento dei contributi per il welfare familiare anche ai datori di lavoro segna una svolta significativa», dichiarano il presidente di Ebas Orazio Platania e il vicepresidente Gaetano Agliozzo. «Ebas è oggi l’unico ente bilaterale a garantire questo tipo di prestazioni non solo ai lavoratori, ma anche ai datori di lavoro. Una scelta che consente di estendere l’erogazione di contributi a fondo perduto a lavoratori, imprese e datori di lavoro, rafforzando la missione mutualistica e bilaterale dell’ente».

Il presidente Ebas Orazio Platania (sulla sinistra) con il vicepresidente Gaetano Agliozzo (sulla destra)