E’ morto Valentino Garavani, l’ultimo imperatore della moda aveva 93 anni

Condividi questo articolo?

Camera ardente da mercoledì e funerali venerdì a Roma. Dagli inizi all’addio, la vita del deus ex machina della couture

Addio all’ultimo imperatore della moda Valentino Garavani, lo stilista è morto oggi a Roma all’età di 93 anni.

“Il nostro fondatore, Valentino Garavani, si è spento oggi nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari” si legge in una nota pubblicata sui social dello stilista e di Fondazione Valentino Garavani.

La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23, mercoledì 21 gennaio e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. I funerali si terranno invece venerdì 23 gennaio, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma, alle 11.

Addio all’ultimo imperatore della moda

Dopo di lui, il diluvio. Non esiste un Valentino dopo Valentino. Sua maestà, ‘il vittorioso’, come lo aveva ribattezzato ‘Time’, è morto oggi e la moda non sarà più la stessa. Se Versace ha sdoganato la sensualità e Armani ha riscritto i codici dell’eleganza, il signor Valentino è stato il couturier par excellence. “Ho sempre desiderato rendere belle le donne” andava ripetendo. E con merito. Polvere di stelle e Dolce Vita, da apprendista ad artista e custode dei segreti dell’haute couture. Riduttivo definirlo stilista, troppo poco parlare solo di ‘personaggio’. Valentino è stato unico nel suo genere. Una personalità “larger than life”, direbbero gli americani, fuori dall’ordinario. E non a caso.

Prima e ultima vera icona del fashion, l’imperatore della moda non poteva che essere lui. Star tra le star. Nancy Reagan e Marella Agnelli come amiche. Sophia Loren, Aretha Franklin, Brooke Shields e Anne Hataway alla sua corte. Le supermodelle tutte: Claudia, Cindy e Naomi. La divina Liz Taylor anche. Jackie Kennedy, che gli spalanca le porte degli Usa e sposa Aristotele Onassis in un suo modello: gonna plissé e corpetto di pizzo. Farah Diba che vola via dalla Persia con un suo cappotto in zibellino. Ambizioni, talento e lusso. Ma anche follie e megalomanie. “Valentino è fuori controllo, lui fa quello che vuole, è Valentino” raccontava il suo compagno di vita e braccio destro Giancarlo Giammetti in ‘Valentino the Last Emperor’, il docu film cult che narra nel pubblico e nel privato la vita del couturier.