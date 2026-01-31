DELIA, il suo primo Tour nei Teatri “SICILIA BEDDA TOUR”

Condividi questo articolo?

un ritorno alle radici e un nuovo inizio

dove la Sicilia non è solo casa, ma un modo di sentire il mondo



Dopo aver incantato il pubblico di X-Factor 2025, DELIA, cantautrice, interprete e pianista classica, è pronta a tornare dove tutto ha avuto origine: sul palco, con la sua voce e la sua terra al centro.

Da venerdì 13 febbraio prende il via il “SICILIA BEDDA TOUR”, che debutta in un Teatro degli Arcimboldi di Milano, completamente SOLD OUT, e attraversa i principali teatri italiani in una prima parte invernale, per poi proseguire nei mesi estivi nei luoghi più suggestivi della penisola.

Un viaggio che inizia con un successo fuori dagli schemi, per un’artista che, fino a poco tempo fa, sognava soltanto di raccontare la propria terra, le proprie radici e le emozioni di chi parte senza mai andarsene davvero: 23.000 biglietti venduti in meno di 30 giorni, sold out in pochissimo e un entusiasmo travolgente che ha costretto a raddoppiare le date di Roma e Palermo, spostandole in venue più grandi, per rispondere a una richiesta fuori da ogni previsione. Anche le successive tappe stanno andando rapidamente verso il sold out, con pochissimi biglietti ancora disponibili, confermando fin da subito DELIA come una delle nuove voci più potenti e credibili della scena italiana.

“SICILIA BEDDA TOUR” non è solo un tour, ma un atto di appartenenza. È il racconto di una terra, la sua Sicilia amata, lasciata, sognata, che continua a vivere anche quando si è lontani. È il punto d’incontro tra radici profonde e uno sguardo rivolto al futuro, tra la tradizione del folk e la libertà del cantautorato contemporaneo.

Ma non solo successo live, perché DELIA sta vivendo una crescita digitale fuori scala, con numeri che normalmente appartengono ad artisti già pienamente affermati. I suoi contenuti sui social totalizzano milioni e milioni di visualizzazioni, generando un coinvolgimento autentico e costante, fatto di condivisioni, commenti e messaggi che raccontano un legame profondo con il pubblico.

Un risultato straordinario per un’artista emergente, che conferma come la sua musica e la sua narrazione siano riuscite a intercettare un sentimento collettivo, andando ben oltre l’effetto televisivo. L’affetto che le viene restituito ogni giorno, online e dal vivo, è la prova più evidente di un percorso che non si fonda su un momento virale, ma su una connessione reale, emotiva e duratura, capace di trasformare DELIA in un potenziale fenomeno generazionale, seguito, sostenuto e riconosciuto da una community in continua espansione.

A partire dal 13 febbraio, quindi, quel sogno prenderà forma concreta sera dopo sera. Lo farà davanti a teatri pieni, attraversando l’Italia e l’Europa, incontrando un pubblico che in quelle canzoni si riconosce, si commuove, canta, e ritrova una parte di sé.

Il tour prende il nome da “SICILIA BEDDA” (Warner Records), il brano che ha segnato uno dei momenti più intensi del percorso artistico di DELIA e che oggi diventa il manifesto di un viaggio musicale e identitario. Un omaggio a una terra che ti lascia andare, ma non ti lascia mai davvero.

Nata a Catania nel 1999, DELIA porta nella sua musica le radici della sua terra. Cantautrice e interprete, unisce formazione accademica e istinto viscerale, trasformando il siciliano in lingua universale e in voce autentica del suo mondo interiore. Dopo aver conseguito la laurea a ciclo unico (triennale e magistrale) al Conservatorio di Catania, sceglie di seguire con dedizione la sua vocazione artistica, intrecciando la solidità degli studi classici con la spontaneità della scrittura cantautorale. La sua cifra stilistica si muove tra folk e cantautorato, con uno stile emotivo e diretto, capace di restituire la forza e la delicatezza delle radici siciliane. Nel 2024 riceve un contratto discografico con il premio “miglior cantautrice” presso Isola degli Artisti, esperienza che le consente di collaborare con autori, musicisti e produttori di rilievo, oltre a esibirsi come opening act per artiste come Serena Brancale. Nel 2025 inizia il percorso a X Factor e fin dalle audizioni riscuote un grande successo, presentando una suite di brani, da lei riarrangiati, dei più grandi cantautori italiani e internazionali. Pubblica durante la trasmissione il suo inedito “Sicilia bedda”, un inno alla propria terra, alle proprie radici, e a quella malinconia che assale ogni volta in cui si deve lasciare il posto che ci ha visti crescere per inseguire i propri sogni.

Qui le date, prodotte e organizzate da Isola degli Artisti:

13 febbraio 2026 – MILANO @ Teatro degli Arcimboldi SOLD OUT

20 febbraio 2026 – TORINO @ Teatro Colosseo

1 marzo 2026 – PALERMO @ Teatro golden – SOLD OUT

13 marzo 2026 – ROMA – Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia – SOLD OUT

28 marzo 2026 – NAPOLI @ Casa della Musica – Federico I

29 marzo 2026 – ROMA – Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

21 giugno 2026 – PALERMO @ Teatro di Verdura

3 luglio 2026 – PESCARA @ Porto Turistico

10 luglio 2026 – TAORMINA @ Teatro Antico

31 luglio 2026 – PORTO RECANATI @ Arena Beniamino Gigli

7 agosto 2026 – TERMOLI @ Teatro Verde

9 agosto 2026 – SABAUDIA @ Arena del Mare BCC Roma