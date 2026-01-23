Dalla Regione 1,2 milioni ai Comuni Città che legge Trapani la provincia più virtuosa della Sicilia

Condividi questo articolo?

È di 1 milione e 200 mila euro lo stanziamento di fondi regionali destinato ai Comuni siciliani che hanno ottenuto dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura la qualifica di “Città che legge”. La misura è frutto di un emendamento a firma del deputato regionale Giuseppe Bica (Fratelli d’Italia), approvato con sostegno trasversale dall’Ars durante la scorsa Finanziaria. La qualifica viene assegnata tramite bando nazionale del CEPELL ai Comuni che hanno sottoscritto un Patto per la Lettura, ai sensi della legge 15/2020 sulla promozione e il sostegno della lettura.

La provincia di Trapani si distingue come la più virtuosa dell’Isola: 13 Comuni su 25 hanno conseguito il riconoscimento, il dato proporzionalmente più alto in Sicilia. Si tratta di Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Salemi, Santa Ninfa e Trapani. Complessivamente in Sicilia sono 54 i Comuni insigniti del titolo. Le risorse saranno ripartite secondo due criteri: il 70% in parti uguali tra tutti i Comuni qualificati e il 30% in proporzione alla popolazione residente.

«Con questo emendamento la Regione Siciliana investe risorse proprie per premiare le amministrazioni comunali che credono nella diffusione della lettura», dichiara Bica. «Sono particolarmente orgoglioso del primato della provincia di Trapani, che dimostra quanto il nostro territorio sia impegnato nella crescita culturale delle proprie comunità. La norma è anche frutto del lavoro sul campo nella promozione del libro e della lettura portato avanti dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani e dalla Rete bibliotecaria Bibliotp. In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2025, presso lo stand della Regione Siciliana si è tenuta la tavola rotonda “Comunità in rete. I Patti Intercomunali per la Lettura in Sicilia” con le esperienze della Valle del Belìce e delle Madonie, e la nostra provincia ha ospitato nel 2023 gli Stati Generali dei Patti per la Lettura a cura del CEPELL. A conferma della vivacità culturale del territorio, Bibliotp in sinergia con il Distretto Turistico Sicilia Occidentale ha dato vita alla prima rete nazionale di festival letterari con oltre 30 rassegne».

«Il sistema bibliotecario – conclude Bica – sarà inoltre protagonista del programma ufficiale di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 con mostre e appuntamenti, tra cui “Trame Narrative”, progetto vincitore del bando che coinvolge 8 Comuni in rete, capofila Salemi, e 35 partner tra pubblico e privato».

Nella foto, Giuseppe Bica