Da oggi online il trailer del film “FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO” di Renato De Maria

nelle sale il 2, 3 e 4 febbraio per Nexo Studios

Da oggi è online il trailer dell’atteso biopic “FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO”, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il primo film dedicato a Franco Battiato, che arriverà nelle sale cinematografiche solo il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per Nexo Studios.

Il film è uno sguardo avvincente sulla vita e sulle passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana.

Coprodotto da Rai Fiction – Casta Diva Pictures, “FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO” segue il percorso del giovane Battiato, interpretato da uno straordinario Dario Aita, dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni Settanta, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo e accompagnandolo fino al ritorno nell’amata terra d’origine.

“FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO” è il racconto di un viaggio interiore, in cui la natura dell’artista, già incline alla spiritualità, si trasforma in una ricerca più consapevole. Al centro della narrazione anche l’evoluzione del suo talento musicale e alcuni degli incontri significativi che hanno plasmato la sua carriera e il suo spirito creativo, tra cui quello con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, amico e coautore di molti dei brani più iconici del repertorio di Battiato.

Nel cast assieme a Dario Aita, anche Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini, Nicole Petrelli, Giulio Forges Davanzati, oltre a Anna Castiglia e alla partecipazione straordinaria di Joan Thiele.

Le musiche originali sono di Vittorio Cosma con Giuvazza Maggiore.

Si ringrazia la Fondazione Franco Battiato ETS.

Il film è distribuito in esclusiva nelle sale cinematografiche da Nexo Studios con RTL 102.5 come Radio Ufficiale e in collaborazione con MYmovies. Prossimamente sarà in onda su Rai 1 e Rai Play.