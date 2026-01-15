CONVOCAZIONI AZZURRE in casa Cus Catania per la Coppa del Mondo U20 di spada in Egitto a Il Cairo

Condividi questo articolo?

Il CUS Catania sta abituandosi alle chiamate della Federazione Italiana Scherma che sono sempre più frequenti specie quando si tratta di Maria Roberta Casale, n. 3 in Italia tra le spadiste della categoria Giovani (U20). Per lei è arrivata l’ennesima convocazione. Questa volta si tratta della Coppa del Mondo U20 di Spada maschile e femminile, in programma in Egitto, nella capitale Il Cairo, dal 30 gennaio al 1° febbraio. Una convocazione che sintetizza le qualità dell’atleta, al primo anno nella specifica categoria, ed esprime il suo valore visto che sono solo 6 le spadiste italiane convocate per la tappa egiziana della Coppa del Mondo.

A rappresentare l’Italia, in questo caso a fondo pedana, il maestro Davide Schaier convocato nello staff tecnico (insieme agli altri connazionali Francesca Boscarelli, Maurizio Mencarelli, Mario Renzulli che compongono la squadra degli istruttori) per supportare la spedizione italiana in Egitto formata da 11 azzurrini tra spadisti e spadiste. Per lui si tratta della prima convocazione nello staff tecnico di una Coppa del Mondo U20. Un onore che, da ex schermidore e ora da maestro, completa e certifica la sua formazione tecnica.

Il CUS Catania sarà presente in Egitto anche con lo spadista Tancredi Di Stefano che gareggerà in azzurro solo per la prova individuale, autorizzato dalla Federazione Italiana Scherma a partecipare alla Coppa del Mondo Giovani in virtù della pregevole posizione di ranking che lo vede n. 11 in Italia tra gli schermidori U20. Nel corso della prima prova nazionale di categoria che si è svolta a Roma lo scorso novembre, dove si è piazzato nella “Top 8”, essendosi classificato 6°, si è messa in luce la sua crescita. È la sua prima partecipazione a una Coppa del Mondo, competizione che vivrà da maggiorenne visto che ha compiuto 18 anni lo scorso 7 gennaio.

Il presidente del CUS Catania Massimo Oliveri non nasconde la soddisfazione: “La crescita della sezione Scherma è costante e continua. E ciò vale sia per gli atleti quanto per i maestri. Non stupisce che in occasione della Coppa del Mondo U20, categoria in cui – mi preme ricordarlo -, il CUS Catania si colloca al 2° posto in Italia, le convocazioni riguardino anche i tecnici che fanno un ottimo lavoro in sala con le nostre schermitrici e i nostri schermidori. L’attenzione che la Federazione Italiana Scherma ripone sull’operato del CUS Catania, è motivo di orgoglio”.

La classifica per società 2024/25 predisposta dalla Fis relativa ai risultati conseguiti nel Gran Premio Giovani (che accoglie le categorie U17 e U20) ha certificato la seconda posizione in Italia del Cus Catania nella specialità della spada. Un riconoscimento frutto di un lungo lavoro, cominciato e portato avanti dall’attuale presidente della Federazione Italiana Scherma Luigi Mazzone, fino a meno di un anno fa a capo del CUS, come dimostrato dalla stessa classifica del 2023/24 in cui il CUS Catania Scherma figurava al primo posto. Medesima posizione occupata nel 2022 nell’U14. Molti degli atleti che quell’anno sono transitati nelle categorie superiori rappresentano la colonna portante di un vivaio costantemente alimentato dal proficuo lavoro dei maestri in sala che, insieme all’entusiasmo dei giovani schermidori, alimenta i costanti successi.

Nella foto, Casale, Schaier, Di Stefano – Coppa del Mondo U20