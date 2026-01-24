Confartigianato Palermo su operaio morto sul lavoro

Operaio morto sul lavoro a Palermo. Confartigianato chiede più sicurezza e formazione sul lavoro con le altre parti sociali
Confartigianato Palermo esprime il proprio cordoglio per la tragica morte di Alessio Le Targia, l’operaio quarantenne deceduto a Palermo dopo essere caduto da un’impalcatura all’interno di un capannone industriale in via Emiro Giafar. L’uomo stava eseguendo alcuni lavori di riparazione quando si è verificato il fatale incidente.
«Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Alessio Le Targia», si legge in una nota di Confartigianato Palermo, che sottolinea ancora una volta l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza sul lavoro, soprattutto nei settori ad alto rischio come l’edilizia e l’impiantistica.
«La prevenzione – prosegue la nota – deve essere sempre la priorità per la tutela dei lavoratori. La formazione sulla sicurezza non può più essere considerata un semplice adempimento burocratico, ma una vera e propria attività salvavita».
Confartigianato Palermo chiede infine la velocizzazione dell’applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Sicurezza 2025, che introduce misure urgenti per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per la protezione civile.