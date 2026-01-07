Confartigianato Palermo organizza un seminario sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

Condividi questo articolo?

Il 13 Febbraio 2026 è l’ultimo giorno disponibile per tutte le imprese che producono rifiuti pericolosi per iscriversi al Rentri, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Tutti gli artigiani, e non solo loro, sono quindi obbligati a registrarsi e a imparare a gestire in modo corretto e digitale i registri dei rifiuti pericolosi, evitando errori e il rischio di sanzioni amministrative.

L’occasione per aggiornarsi in tempo sulle modalità tecniche e su tutti gli aspetti normativi è il seminario dal titolo “Rentri: il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti”, organizzato da Confartigianato Palermo e Casartigiani Palermo, con la collaborazione dell’Albo Gestori Ambientali Sicilia, in programma lunedì 13 gennaio alle 15 nella sala Terrasi della Camera di Commercio di Palermo-Enna.

Annunci

Nel corso dell’incontro verranno approfondite tutte le novità legate al sistema digitale introdotto dallo Stato italiano per garantire una gestione completa e trasparente dei rifiuti, dalla fase di produzione fino allo smaltimento o al recupero. Gli interventi saranno dedicati alla spiegazione del funzionamento del Rentri, al principio della tracciabilità dei rifiuti, all’individuazione dei soggetti obbligati all’iscrizione e alle procedure telematiche per la compilazione e la gestione del Formulario di identificazione dei rifiuti (Fir) e del registro di carico e scarico.

L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Palermo-Enna Alessandro Albanese, del segretario generale della Camera di Commercio di Palermo-Enna, del presidente dell’Albo Gestori Ambientali Sicilia Cesare Arangio, del segretario di Confartigianato Palermo Giovanni Rafti, del presidente di Confartigianato Palermo Giuseppe Claudio Terruso e del presidente di Casartigiani Palermo Maurizio Pucceri.

Seguiranno gli interventi tecnici di Giovanni Luigi Scelsi di Confartigianato Palermo e di Giovanni Dolce e Maurizio Morvillo dell’Albo Gestori Ambientali Sicilia. A moderare il dibattito sarà il vicesegretario di Confartigianato Palermo Fabio Pellerito.

L’appuntamento è aperto al pubblico, previa registrazione al link: https://forms.gle/2hZB9e6rzfKvRnvf6

Il seminario rappresenta un’importante occasione di aggiornamento per le imprese artigiane del territorio che si preparano ad affrontare il nuovo sistema Rentri e i relativi obblighi normativi.