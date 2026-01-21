“Comix in the Library”: Lele Virzì e Alberto Catalanotti aprono la rassegna fumetto d’autore

Condividi questo articolo?

Si apre con due protagonisti legati al territorio e con una forte vocazione educativa la rassegna “Comix in the Library”, il progetto promosso dalla Biblioteca Fardelliana e da Nerd Attack ETS, vincitore del bando europeo The Europe Challenge. I primi appuntamenti in calendario vedono protagonisti Lele Virzì e Alberto Catalanotti, due autori che incarnano, con percorsi diversi ma complementari, il dialogo tra fumetto, memoria e formazione.

Gli incontri sono in programma venerdì 23 gennaio, con una doppia articolazione pensata per coinvolgere studenti e pubblico.

DALLA SCUOLA ALLA BIBLIOTECA: “FINZY” COME STRUMENTO EDUCATIVO

La mattina del 23 gennaio, alle ore 10.00, Lele Virzì e Alberto Catalanotti incontreranno le studentesse e gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” di Trapani, per un appuntamento dedicato a “Finzy”, il personaggio a fumetti ideato da Catalanotti e illustrato da Virzì per la Guardia di Finanza.

L’incontro sarà l’occasione per raccontare come nasce un fumetto a vocazione educativa, capace di parlare ai più giovani con un linguaggio immediato e accessibile, affrontando temi come la legalità, il senso civico e il rispetto delle regole attraverso la narrazione e il disegno.

“LE DISAVVENTURE DI TORE PORTA”: IL FUMETTO RACCONTA LA TRADIZIONE

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, l’attenzione si sposterà alla Biblioteca Fardelliana, dove Virzì e Catalanotti incontreranno il pubblico per presentare “Le disavventure di Tore Porta”, opera ideata e scritta da Alberto Catalanotti e disegnata da Emanuele Virzì.

Il progetto affonda le radici nella tradizione trapanese, prendendo spunto da personaggi verosimili legati alla storica Processione dei Misteri. Un racconto che utilizza il fumetto per reinterpretare l’identità locale, restituendola in chiave narrativa e visiva, capace di parlare tanto ai lettori più giovani quanto agli adulti.

DUE AUTORI, UN PERCORSO DI VALORE CULTURALE

Nato e cresciuto a Trapani, Lele Virzì ha trasformato la passione per il disegno in una carriera professionale, passando dalla formazione alla Scuola del Fumetto di Palermo al lavoro per importanti realtà editoriali come la rivista Topolino, fino alla realizzazione delle storie di Finzy, che coniugano intrattenimento e impegno educativo.

Alberto Catalanotti, illustratore e sceneggiatore, vanta un percorso di lungo corso nel mondo della grafica e dell’illustrazione editoriale. Diplomato allo IED di Roma, ha legato parte significativa della sua attività all’impegno civile e culturale, collaborando a progetti editoriali di rilievo e ideando personaggi capaci di unire narrazione, memoria e funzione sociale. È autore dei testi di Finzy e ideatore del progetto Tore Porta.

IL FUMETTO COME LINGUAGGIO DI COMUNITÀ

Con questi primi appuntamenti, “Comix in the Library” entra nel vivo, confermando la propria vocazione: utilizzare il fumetto come strumento di educazione alla lettura, di trasmissione dei valori e di dialogo tra generazioni. La rassegna proseguirà nei prossimi mesi con incontri, laboratori e momenti di formazione rivolti a scuole, docenti e pubblico, contribuendo a fare della Biblioteca Fardelliana un luogo sempre più aperto ai linguaggi contemporanei.