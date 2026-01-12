“Come mi sento quando…” nuova mostra personale di Silvia Muscolino negli spazi di Isola Catania,

Condividi questo articolo?

Catania, Piazza Cardinale Pappalardo, 23.

“Come mi sento quando…” è la nuova mostra personale di Silvia Muscolino, a cura di Mario Bronzino e Barbara Cammarata, ospitata negli spazi di Isola Catania, dal 15 dicembre 2025 al 20 febbraio 2026. Il progetto invita il pubblico a immergersi in un universo emotivo in cui la tensione fragile e ambigua tra cura e sopraffazione diventa materia pittorica e spazio narrativo.

Nata a Catania nel 1998, Silvia Muscolino si laurea in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze e nel 2025 si specializza in Pittura e Linguaggi del Contemporaneo all’Accademia di Belle Arti di Catania. La sua ricerca indaga nuove vie espressive per un Femminile rigenerato, abitato da spiriti tormentati, idilli interrotti, magie domestiche e tabù culturali, costruendo attraverso la pittura un linguaggio che unisce sensibilità, simboli e profondità emotiva

Nei suoi lavori, nati da sogni, ricordi e immagini letterarie, la figura femminile si fa corpo, simbolo e portale, attraversando ferite, gesti d’amore non richiesti, alleanze segrete, ritualità sommerse e processi di metamorfosi. La pittura di Silvia Muscolino rende visibile ciò che normalmente resta nascosto: la lotta sotterranea tra il desiderio di proteggere e l’istinto di difendere attraverso il morso, tra la vulnerabilità come esposizione e la forza che nasce dal dolore. In questo territorio liminale, la quotidianità si trasfigura in una fiaba inquieta, un luogo in cui l’immaginazione diventa strumento di riscrittura dell’esperienza, capace di dare voce alle parti mute e di riconoscere la magia che attraversa il vivere.

«Silvia non parla di “cura” in senso affettivo – spiegano i curatori della mostra, Mario Bronzino e Barbara Cammarata – ma esplora come le relazioni umane, anche quelle positive, contengano inevitabilmente forme di potere, si tratta di un insieme di micro-dinamiche che modellano i comportamenti, i desideri, l’identità»

L’esposizione costituisce il quarto appuntamento della programmazione biennale di Coalizioni Isola -Laboratori di Creatività, Cultura e Arte, un progetto pensato per valorizzare le risorse artistico-culturali locali e rafforzare l’ecosistema culturale del territorio. Coalizioni Isola costruisce reti tra organizzazioni, enti culturali e comunità, sostenendo le idee di giovani imprenditori, la produzione di artisti emergenti e la ricerca sul sistema dell’arte e della cultura contemporanea. Il progetto nasce dalla collaborazione tra realtà radicate nel territorio come ABADIR, Associazione Musicale Etnea, Officine Culturali, viaraffineria, Università degli Studi di Catania, con il supporto dell’Assessorato ai Centri Storici del Comune di Ragusa. L’Università di Catania cura inoltre la fase di ricerca e analisi sulle Industrie Culturali e Creative (ICC), contribuendo alla costruzione di una visione sistemica e generativa. La rassegna espositiva, coordinata da Bronzino e Cammarata, si compone di quattro mostre personali dedicate ad artisti emergenti di cui questa rappresenta l’ultima tappa e una collettiva finale come momento di sintesi e restituzione alla città.