CLARA MORONI: dal 23 gennaio in radio “GRAZIE” il nuovo singolo

Dal 23 gennaio 2026 sarà in rotazione radiofonica “Grazie”, il nuovo singolo di Clara Moroni disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 22 gennaio.

“GRAZIE” è un brano che parla di un amore idilliaco, un incontro unico con una persona capace di dare amore incondizionato, comprensione e complicità. Nei ritornelli, però, inizia a insinuarsi un malessere esistenziale e mentale che arriva a farsi quasi fisico: una parentesi di improvviso dolore che esplode nella presa di coscienza che questa persona, e questo amore perfetto, in realtà non sono mai esistiti.

Biografia

Clara Moroni, milanese, inizia da ragazzina a cantare, suonare la batteria e scrivere musica nell’ambito del punk milanese con il suo gruppo: The Kubrick. A 15 anni si trasferisce a Londra per coronare il suo sogno punk e conoscere nuove realtà musicali. Si avvicina al mondo dell’elettronica e inizia a suonare le tastiere e programmare con il computer. Tornata in Italia, inizia a lavorare come vocalist con grandi produttori e artisti come Mauro Pagani, Jovanotti, Franco Godi, Stadio e Alberto Fortis. Proprio durante le registrazioni delle voci dell’album di Alberto Fortis, “Carta del cielo”, conosce il produttore Guido Elmi (già storico produttore di Vasco Rossi). Da questo incontro nasce il progetto “Clara & The Black Cars”, con il quale vengono prodotti due album: “Chi ha paura di chi” (EMI) e “Spiriti” (EMI).

Dal lavoro in studio con Elmi nasce anche l’invito a partecipare agli arrangiamenti vocali dell’album di Vasco Rossi, “Gli spari sopra” (1993, EMI); da lì inizia la collaborazione in studio e live che continuerà fino al Modena Park del 2017. Nel 1996 si trasferisce a San Francisco e inizia a lavorare in vari studi di registrazione collaborando con Luis Biancaniello, produttore di brani per Whitney Houston e Anastacia. Tornata in Italia nel 2001, inizia a lavorare a un suo disco completamente in inglese: “Ten Worlds” (DMI/Self), prodotto insieme a Frank Nemola con un recording team d’eccellenza: Stef Burns alle chitarre, Claudio Golinelli al basso e Adriano Molinari (Zucchero) alla batteria. Nel 2010 esce l’album “Bambina Brava” (DMI/EMI), con un sound graffiante creato grazie al lavoro di un’équipe di talenti italiani (Andrea Ge, Angelo Perini, Max Barbieri, Alex Guadagnoli). In questo album è incluso il brano “1000 notti” feat. Don Joe dei Club Dogo, antesignano di tutte le collaborazioni tra rapper e artisti rock italiani.

Nel 2012 pubblica l’EP “Sono quello che sono – Part 1” (DMI/EMI), dove il chitarrista Luigi Schiavone (Enrico Ruggeri) collabora alla scrittura di due brani. Nel 2018 inizia il sodalizio con il manager e disc Dopo la pausa forzata dal Covid, la creatività riesplode con la voglia di realizzare un nuovo album di cui è autrice di musica e testi. La affianca il pluripremiato produttore Fabrizio Simoncioni (Litfiba, Ligabue, Negrita, Carmen Consoli, Gianna Nannini), con cui trova un’intesa e un’affinità immediata. Dopo quasi due anni di lavoro intensi e appaganti, che vedono coinvolti anche il chitarrista Giacomo Castellano, il bassista Dado Neri (Litfiba) e, in un brano, il batterista Eugenio Mori, esce a gennaio il primo singolo: “GRAZIE”, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 22 gennaio 2026 e in rotazione radiofonica dal 23 gennaio.ografico Elia Faustini e, con l’album “Unica” (DMI/Self), apre i concerti di Vasco Rossi. Dopo 22 anni di collaborazione tra i due artisti, Clara decide di staccarsi per proseguire a tempo pieno la propria carriera solista.