Ciclone Harry, Lo Schiavo (CISAL Catania): “La natura ci ricorda la nostra fragilità”

A seguito della devastazione provocata dal ciclone Harry in Sicilia, Giovanni Lo Schiavo, segretario provinciale CISAL Catania, riflette sulla lezione imposta dalla forza della natura.

“La forza della natura trova l’uomo impreparato”, afferma Lo Schiavo, sottolineando come eventi estremi come quelli delle ultime ore rivelino la fragilità umana di fronte a forze naturali immense. “Nonostante i progressi tecnologici e scientifici, restiamo vulnerabili davanti a cataclismi che non possiamo controllare”, aggiunge il segretario, evidenziando come tali emergenze obblighino l’uomo a confrontarsi con i propri limiti.

Secondo Lo Schiavo, la natura con la sua imprevedibilità e potenza “ridimensiona l’arroganza umana, ricordandoci che siamo esseri fragili e dipendenti da forze ben più grandi”. Questi eventi, aggiunge, stimolano una riflessione profonda sulla nostra esistenza e sulla necessità di ritrovare un equilibrio con l’ambiente, al di là dei meri interventi di emergenza o della gestione tecnica dei disastri.

“La natura ci obbliga a misurare la nostra limitatezza e ci invita a riscoprire la responsabilità morale dell’uomo nei confronti del pianeta e delle generazioni future”, conclude Lo Schiavo.

Un monito che va oltre la cronaca dei danni materiali, e che pone al centro della discussione la consapevolezza dei nostri limiti e il rispetto dell’ambiente, come base per una convivenza più sostenibile e sicura con la natura.