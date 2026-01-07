Charlie Maute porta il 24 gennaio il Freedom party 90 al Dorian a Palermo

Condividi questo articolo?

Il dj siciliano famoso nel mondo con le sue hit dance festeggia il 24 gennaio gli oltre 40 anni di carriera al Dorian a Palermo

Più di quarant’anni di carriera ai vertici delle classifiche internazionali e un omaggio alla grande stagione della musica dance anni Novanta.

Annunci

Charlie Mauthe, il dj siciliano più famoso nel mondo, festeggia i suoi oltre 40 anni di carriera con l’evento “Freedom Party 90”, in programma il 24 gennaio alle 22.30 al Dorian Club, in via Rosario Gerbasi 6 a Palermo.

Una serata-evento dedicata all’era d’oro della dance, durante la quale verranno celebrati anche i 26 anni di “Crime of Passion” e “Coming Through the Light”, i brani firmati dal progetto Bamble B, che hanno reso Charlie Mauthe una figura di riferimento nei dancefloor di tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti.

Il Freedom Party 90 sarà un vero e proprio viaggio musicale che attraverserà gli anni Ottanta, i Novanta e i primi Duemila, ripercorrendo le tappe più significative dei 41 anni dietro la consolle dell’artista. L’evento coinciderà anche con il compleanno di Charlie Mauthe, trasformando la notte in una grande festa condivisa con il pubblico palermitano.

Il ticket di ingresso costa 30 euro per chi vuole seguire la formula apericena servita al tavolo, drink e spettacolo dalle 20. Chi sceglierà di entrare alle 22,30 pagherà 20 euro e potrà assistere allo spettacolo e avere diritto a un drink.

Prenotazioni al 3405244960.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dance, per chi ha vissuto gli anni Novanta e per chi vuole riviverne l’energia con uno dei dj italiani più apprezzati a livello internazionale.

MINIBIOGRAFIA – Charlie Mauthe è un dj, autore, produttore e compositore, con oltre 30 anni di carriera sulla scena internazionale. Nel 1988 vince il primo posto del concorso Aid (Associazione Italiana Disc Jockey), con la qualifica di dj beatboxer. Nel 1994 ha iniziato a comporre musica dance di successo, ballata in tutta Europa. Tra i brani di maggiore successo: “Bamble B”, “Knick Knack”, “Crystal Dreams” e “B.M.Decoder”. In particolare “BambleB” nel 2000 è stato per 11 mesi primo in classifica tra i brani dance più ascoltati in Italia e in Europa. Il successo ha portato Mauthe a esibirsi davanti a 250 mila persone al World of Dance Malaga-Spagna. Negli ultimi anni ha aperto la società di produzione Dual Jam Production, con sede a Milano.

Nella foto, Charlie Mauthe