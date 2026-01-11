Catania. Tondo Gioeni e via Caronda, occorre garantire una mobilità adeguata

Condividi questo articolo?

“La situazione in via Caronda deve tornare a normalizzarsi con una mobilità che dia un grosso contributo nel limitare il traffico e le code del viale Odorico da Pordenone e del Tondo Gioeni”.

La presidente del III municipio di Catania, Maria Spampinato, ha raccolto le segnalazioni e le proposte di pendolari e commercianti della zona. “Parliamo di un tratto di carreggiata nord di via Caronda che permetterebbe di immettersi sulla circonvallazione. Uno spazio chiuso e protetto con blocchi di cemento che viene utilizzato da qualcuno in controsenso con grosso rischio per la viabilità”.

Il Tondo Gioeni è un punto nevralgico per la viabilità cittadina perché unisce il centro di Catania con l’hinterland, proprio per questo è fulcro di continue segnalazioni da parte dei pendolari, automobilisti e motociclisti, preoccupati per il caos che può scaturire anche da un semplice tamponamento.