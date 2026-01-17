Catania. Sidra, via alle pratiche digitali più rapide, tracciabili e senza code

Condividi questo articolo?

Nuove richieste e volture si inviano via Pec: servizi più rapidi e tracciabili

In un periodo storico in cui tutto diventa smart, snello e veloce, Sidra non resta indietro. Con l’obiettivo di semplificare i rapporti con l’utenza e confermare la propria missione di servizio alla comunità, la partecipata del Comune di Catania annuncia una novità del nuovo anno: l’avvio di un servizio di digitalizzazione delle attività amministrative dell’Ufficio Commerciale Utenze.

Dall’1 gennaio 2026 gli utenti non dovranno più recarsi fisicamente presso gli sportelli, ma potranno inoltrare e formalizzare tutte le richieste relative a nuovi impianti, nuovi contratti, contratti di subentro, volture e disdette, in modalità digitale, tramite Posta Elettronica Certificata (Pec) all’indirizzo sidraspa@pec.it. Questo garantirà sicurezza, tracciabilità e rapidità nelle comunicazioni.

«Il nuovo servizio permette di gestire in modo semplice e immediato tutte le pratiche amministrative – dichiara il presidente di Sidra Mario Di Mulo – favorendo un rapporto più snello e moderno tra l’azienda e i propri utenti. Questa iniziativa evidenzia l’impegno continuo volto a migliorare l’efficienza, la sostenibilità e la qualità dei servizi offerti ai nostri utenti».

La digitalizzazione delle pratiche amministrative si inserisce in un percorso più ampio di modernizzazione dei servizi. Sidra dispone già di servizi online per la consultazione delle utenze (ad esempio visualizzazione fatture/consumi e download duplicati in PDF). A supporto dell’utenza, l’azienda ha inoltre attivato l’app K-Reader, scaricabile su smartphone, che consente di inviare l’autolettura del contatore caricando i dati richiesti e una foto del misuratore: un ulteriore strumento pensato per rendere più semplice e veloce la gestione delle pratiche quotidiane.

Restano inoltre attivi i canali telefonici per segnalazioni e informazioni: sul sito Sidra sono indicati numeri dedicati per disservizi e per informazioni commerciali (contratti, disdette, stato pagamenti, ecc.), con fasce orarie e modalità di accesso differenziate tra rete fissa e mobile.

Riduzione degli spostamenti, meno carta, comunicazioni più ordinate e verificabili: il nuovo servizio rappresenta un passaggio concreto verso una gestione più sostenibile e digitale, in linea con le esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Per i cittadini che preferiscono i canali tradizionali o necessitano di assistenza, restano disponibili anche i recapiti e i riferimenti sedi indicati da Sidra.