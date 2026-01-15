Catania Rete Gas, incontro tra il presidente Todaro e il consiglio del IV municipio del capoluogo etneo

Condividi questo articolo?

Una programmazione che getti le basi per sviluppi futuri in merito all’estensione della rete del gas metano in aree attualmente sfornite. Questi i presupposti alla base dell’incontro tra il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro, insieme alla componente del CdA Melinda Condorelli, e il consiglio del IV municipio in via Villa Flaminia.

Un momento, richiesto dagli abitanti della zona e di cui si è fatto portavoce il presidente Rosario Cavallaro, per poter essere serviti dalla rete di distribuzione del gas metano. “Stiamo individuando le zone sfornite di questo importante servizio nei vari quartieri della città monitorando costantemente la situazione– afferma Todaro- in virtù del regolamento, adottato dalla nostra partecipata sull’estensione della rete sotterranea, la “Catania Rete Gas” sviluppa un preventivo in cui la società, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, si fa carico di una quota delle spese necessarie per effettuare i lavori. Si tratta di un progetto che ci sta vedendo dialogare con tutti i municipi del capoluogo etneo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il componente del CdA Melinda Condorelli: “Incontri come questo rappresentano il proseguo di un percorso volto a creare un dialogo continuo e duraturo con le varie realtà della città di Catania. Le istituzioni hanno il compito di creare sinergia attraverso un progetto essenziale su cui vogliamo sempre fondare il nostro lavoro”.

Nella foto, Catania Rete Gas Gianfranco Todaro sopralluogo via Villa Flaminia