“Catania Rete Gas” incontro e il consiglio del VI municipio del capoluogo etneo

Informare i cittadini sui progetti futuri che riguardano la rete di metanizzazione in tutta la parte sud della città. Questo uno dei principali temi trattati nel corso dell’incontro tra il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro, insieme alla componente del CdA Melinda Condorelli, e il consiglio del VI municipio.

Una conferenza dei servizi nel territorio di “San Giorgio – Librino – San Giuseppe La Rena – Villaggio Sant’Agata” aperta dal suo presidente Francesco Valenti. Da qui la programmazione e il dialogo necessari a costruire i progetti futuri in merito all’estensione della rete del gas metano in aree attualmente sfornite.

“I municipi sono l’anello di congiunzione tra i cittadini e le istituzioni – afferma il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro – abbiamo quindi l’importante dovere di informare i catanesi a 360°. Noi puntiamo sulla programmazione, sui progetti di sviluppo e su quelle proposte necessarie a creare circuiti virtuosi e costruttivi”. In virtù del regolamento, adottato dalla partecipata etnea sull’estensione della rete sotterranea, la “Catania Rete Gas” sviluppa un preventivo in cui la società, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, si fa carico di una quota delle spese necessarie per effettuare i lavori. “Con l’appuntamento di oggi continuiamo la serie di incontri che ci vedono dialogare con le varie circoscrizioni cittadine e prendere contatto con quartieri così diversi tra loro- dichiara il componente del CdA Melinda Condorelli -noi siamo qui per informare la gente e nei consigli dei vari municipi cittadini stiamo trovando interlocutori affidabili e seri”.

Nella foto, “Catania rete gas” Gianfranco Todaro incontro VI municipio Catania