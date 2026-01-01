Catania. Nuova fase creativa per il regista Marco Ferrara

Condividi questo articolo?

Dopo i riconoscimenti ottenuti con cortometraggi come The Winner e Negli occhi di un bambino, vincitori di diversi premi in ambito cinematografico, Marco Ferrara si prepara a tornare sul set con un nuovo progetto attualmente in fase di lavorazione.

Regista e fondatore di Sikania Network, nonché ideatore e direttore del Sikania Film Festival, Ferrara è attivo dal 2020 nella produzione cinematografica e nello sviluppo di progetti culturali legati all’audiovisivo, distinguendosi per un linguaggio attento alla dimensione umana e sociale.

Negli ultimi mesi, il regista ha attraversato una fase di ricerca e sviluppo, dedicata alla scrittura e alla costruzione di nuove storie, ponendo particolare attenzione alla forza visiva e al racconto emotivo.

«Ci sono momenti in cui fermarsi è necessario per ritrovare il senso profondo di ciò che si vuole raccontare», spiega Ferrara. «Questo periodo mi ha permesso di lavorare con maggiore consapevolezza su un progetto nell’ambito sociale.».

Marco Ferrara sarà prossimamente impegnato sul set di un nuovo cortometraggio, segnando l’inizio di una nuova fase artistica che si inserisce in un percorso già riconosciuto da pubblico e critica.

Nella foto, Marco Ferrara regista