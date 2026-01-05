Catania. L’Accademia di belle arti istituisce il PhD Day, il Doctor of Philosophy Day dell’Alta Formazione Artistica e Musicale

Condividi questo articolo?

L’Accademia di Belle Arti di Catania inaugura il nuovo anno con la nascita del Doctor of Philosophy Day (PhD Day) dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), in programma mercoledì 7 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 18.30, presso l’Aula Magna dell’Accademia, in via Raimondo Franchetti 5.

Il PhD Day segna un passaggio significativo per il sistema AFAM: l’avvio del secondo ciclo dei dottorati di ricerca, l’accoglienza dei nuovi dottorandi e il primo bilancio del progetto di dottorato Scienze della produzione artistica e del patrimonio, attivato in forma associata con accademie, conservatori e università italiane.

A poco più di un anno dall’introduzione dei dottorati di ricerca nel comparto AFAM, l’iniziativa offre un momento di confronto e riflessione sul ruolo strategico della ricerca artistica come terzo livello della formazione, ponte tra alta formazione, sistema universitario e reti internazionali.