Catania. LA “NUOVA COMPAGNIA ODEON” mette in scena “Non ti conosco più”, Teatro Don Bosco

Sabato oggi 10 gennaio ore 17,30 e 21,15 Domenica 11 gennaio ore 18,30 Teatro Don Bosco – Viale M. Rapisardi – Catania

Un bel mattino, senza che nulla si potesse prima presagire, una donna non riconosce più il proprio marito, anzi, vede in un altro uomo, il proprio consorte.

Con uno stile secco e pungente, De Benedetti analizza e porta alla ribalta, la crisi della borghesia, spesso partendo da una coppia ”felicemente sposata”, in cui i rapporti sembrano all’apparenza perfetti ma in realtà sono già svuotati e impigriti nei sentimenti e nelle passioni.

Esempio classico è proprio la commedia “Non ti conosco più”, satira pungente, curata alla regia da Armando Sciuto che, la “Nuova Compagnia Odèon”, diretta da Rita Nicotra e Carlo Mammana, mette in scena, al Teatro Don Bosco a Catania, sabato 10 gennaio alle ore 17,30 e 21,15 e, in replica, domenica 11 gennaio, alle ore 18,30.

Colpita da un’improvvisa amnesia, la bella Luisa, non solo non riconosce più il marito Paolo ma, domandandosi chi sia quello sconosciuto, vorrebbe sbatterlo fuori di casa.

Sconvolto, l’uomo chiama, per un consulto, uno specialista, ma Luisa, non appena conosciuto il medico, gli si rivolge affettuosamente, convinta che costui sia proprio il consorte e, da qui, partirà un esilarante girandola di situazioni, tra “spiegazioni scientifiche“, bugie “perfette” e colpi di scena.

Per assecondare l’ammalata i due uomini, di comune accordo, si scambiano i ruoli, innescando così, un esilarante girandola di equivoci. Quando il professor crede di aver trovato una spiegazione ”scientifica” per l’amnesia di Luisa, un colpo di scena lo spiazza, lasciandolo senza parole.

Tra i tanti equivoci, una domanda: cosa resta di un amore “perfetto” ? Una deliziosa e divertente commedia, che lascia senza fiato (e senza parole), regalando, alla fine, un pizzico di malinconia.

Sul palco: Rita Nicotra, Carmelo Marino, Sebastiano Finocchiaro, Agata Raciti, Adriana lo Castro, Rosy Arena, Alberto Rapisarda, Lorena Bucchieri.