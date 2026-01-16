Catania: i magistrati Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo incontrano gli studenti

Condividi questo articolo?

“Contrasto al sistema mafioso per tutelare libertà e democrazia”

Lunedì 19 gennaio 2026 – ore 10,00 Cine – Teatro ABC

Via Pietro Mascagni 94 – Catania.

I magistrati Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo, incontrano alcuni studenti delle scuole superiori e dell’Università di Catania, per dialogare, sul tema, “Contrasto al sistema mafioso per tutelare libertà e democrazia”.

Saranno presenti, tra gli altri, studenti degli istituti “Convitto Cutelli”, “Nicola Spedalieri”, Giovan Battista Vaccarini”, “Lombardo Radice”, “Galileo Galilei”.

È prevista la presenza di rappresentanti della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, oltre a esponenti della stampa.

L’incontro è organizzato dall’associazione “Antimafia e Legalità“, in collaborazione con l’associazione “ASAAE” (Associazione Antiusura e Antiestorsione Etnea).