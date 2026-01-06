Catania. È scomparso un Gigante – Mister Turi Distefano, un faro di sportività e umanità

Condividi questo articolo?

L’USSI Catania esprime profondo cordoglio ed è vicino alla famiglia in questo momento di dolore.

Ci lascia Mister Turi Distefano, un uomo vero, un professionista eccezionale, un amico insostituibile.

Annunci

Molti lo ricordano “dentro uno spogliatoio, con l’odore dell’erba e dei tacchetti.”

Turi Distefano era un punto di riferimento per molti e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo. Le condoglianze e i messaggi di affetto continuano ad arrivare da ogni parte, a testimoniare la stima e l’affetto che lo circondavano.

“Caro Turi, sei volato via con il garbo, la gentilezza e il silenzio che ti contraddistingueva”. Un uomo di quelli rari, che non alzava la voce ma parlava con l’esempio. Le sue parole univano, insegnavano, non giudicavano.

RIP Mister Turi.

“Grazie per i consigli, l’umiltà, il sacrificio e la saggezza che hai lasciato a tutti noi”.

Figura di altissimo profilo umano, culturale e professionale, sempre vicino allo sport.

“Ci lascia un uomo vero, un allenatore leggendario, un amico insostituibile.

“Caro Turi, sei volato via troppo presto, ma il tuo esempio rimarrà inciso nel cuore di chi ti ha conosciuto. Le tue parole erano pietre miliari, i tuoi gesti insegnamenti. Hai scritto pagine di sport e umanità, con umiltà e grandezza”.

La sua eredità rimane !

La tua saggezza, la tua classe e la tua passione rimarranno con noi.