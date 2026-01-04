Catania. Arriva oggi il giorno di #SHORTS7 alla Villa Ardizzone

Condividi questo articolo?

evento nato per promuovere sinergie tra i talenti locali nel campo del cinema e dell’audiovisivo.

È finalmente giunto il giorno di #SHORTS7 l’evento, unico nel suo genere, dedicato agli addetti ai lavori del cinema e dell’audiovisivo siciliano, aperto inoltre agli studenti e a tutti gli appassionati di cinema.

L’appuntamento è per le ore 18.00 di oggi, domenica 4 gennaio, nei locali del gioiello del Liberty catanese, Villa Ardizzone, con l’obiettivo di creare un momento di incontro informale tra i protagonisti del settore per favorire la nascita di future collaborazioni. Tra proiezioni presentate dagli stessi autori e attività di networking tese a fare rete tra le professioni del territorio.

Non un festival, dunque, ma una festa a inviti di talent e amanti del cinema, cui poter partecipare anche scrivendo qui: aquararafilm@gmail.com. L’ingresso è fino ad esaurimento posti e a totale discrezione dell’Associazione Aquarara Produzioni, previo contributo volontario suggerito di 10€ con cui accedere anche alla degustazione di vini offerta dalle Cantine Murgo.

Oltre a Lucia Sardo e Gianluca La Rosa – già precedentemente annunciati – la serata prevede la partecipazione di una serie di eccellenze artistiche del settore che hanno dato lustro a Catania e a tutta la Sicilia e che saranno svelati solo domani. Eccellenze che, assecondando lo spirito di #SHORTS, partecipano alla festa non per sfilare su un ideale red carpet, come succede nei festival; ma per condividere con i colleghi e la platea di spettatori la preziosa esperienza del proprio meraviglioso lavoro.