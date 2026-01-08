CATANIA AL VIA LA RASSEGNA “LIBERTY IN JAZZ 2026”. Nella suggestiva cornice di Villa Ardizzone

Condividi questo articolo?

va in scena l’Alberto Asero 4et, con Special Guest Elena Longo

Ai “nastri di partenza” il 2026 dell’associazione Musikante del Presidente e Direttore Artistico Antonio Petralia. E, mentre in è in corso la campagna abbonamenti per il “Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro”, ecco una novità nello scenario musicale catanese.

Domani, venerdì 9 gennaio alle 21, l’Alberto Asero 4et “terrà a battesimo” la nuova rassegna “Liberty in Jazz 2026”, nella suggestiva cornice di Villa Ardizzone Eventi, in viale Mario Rapisardi 114 a Catania.

Sei appuntamenti, da gennaio a giugno, per una location ideale per il jazz. Si rinnova l’impegno della famiglia Ardizzone in favore di cultura, arte e in particolar modo della musica, in una dimora storica, autentica “perla” del liberty catanese.

Non necessita di presentazioni Alberto Asero, apprezzato vibrafonista visto a fianco di tanti grandi nomi del jazz, non ultimo Lino Patruno, al quale è legato da solida amicizia. Domani, i “compagni” di viaggio di Asero saranno nomi di prim’ordine dello scenario jazzistico siciliano: Guglielmo Beneventano al pianoforte, Gaetano Palumbo al contrabbasso, e Antonio Petralia alla batteria. Special Guest, la formidabile voce di Elena Longo.

Con Liberty in Jazz 2026 prende forma una nuova rassegna che intreccia musica, eleganza e spirito contemporaneo, nel segno di una tradizione che guarda avanti. Un percorso sonoro che celebra il jazz nelle sue molteplici declinazioni, valorizzando progetti originali, personalità artistiche riconosciute e nuove traiettorie espressive.

Sei appuntamenti che raccontano il jazz come linguaggio vivo, aperto al dialogo e alla contaminazione. Ensemble diversi per organico e visione artistica si alternano sul palco, offrendo al pubblico un’esperienza musicale ricca di sfumature, dall’intimità del duo alla forza narrativa del quartetto.

Il cartellone propone un viaggio che attraversa composizioni originali, riletture raffinate e interplay di alto livello, mettendo al centro la qualità musicale, l’ascolto e la relazione diretta tra artisti e pubblico. Liberty in Jazz 2026 non è solo una serie di concerti, ma uno spazio di incontro e condivisione, dove il jazz diventa racconto, libertà creativa e forma di bellezza accessibile.

Un invito ad abitare il tempo della musica con attenzione e curiosità, lasciandosi guidare dal suono, dall’eleganza delle forme e dall’energia sempre rinnovata del jazz.