CASTIGLIONE DI SICILIA. Iniziative per gli anziani e incontro con i carabinieri con “lezione” per evitare le truffe

Sono diverse le iniziative a favore della Terza Età che durante il periodo natalizio sono state avviate dall’Amministrazione Comunale, culminate poi nel “Pranzo con gli Anziani” di qualche giorno fa. Tra le varie attività gli amministratori comunali hanno fatto visita agli anziani ospitati presso le varie Residenze Sanitarie Assistite dislocate sul territorio di Castiglione, portando gli auguri e scambiando opinioni e riflessioni, un modo per non farli sentire soli e condividere dei momenti di festa tra concittadini in età avanzata e le istituzioni locali.

Momenti di musica e allegria invece per il “Pranzo con gli Anziani” organizzato in un ristorante del luogo, ma dove erano presenti pure il parroco Don Orazio Greco, i rappresentanti delle forze dell’ordine, tra questi pure il capitano Luca d’Ambrosio della compagnia dei carabinieri di Randazzo e alcuni militari delle due locali stazioni dei CC. Il capitano Luca D’Ambrosio ha così spiegato agli ospiti alcune delle iniziative in corso dai carabinieri e invitando i presenti ad alcuni accorgimenti per prevenire ed evitare le ormai tanto diffuse truffe agli anziani.

Il sindaco Concetto Stagnitti ha ribadito l’importanza delle istituzioni locali verso le fasce deboli, verso la terza età, ringraziando anche il vicesindaco Nadia Di Carlo, gli amministratori, gli uffici, che hanno collaborato all’organizzazione di questi eventi, e auspicando un ruolo sempre più attivo verso questa fascia di popolazione.

Per Info: Michele La Rosa