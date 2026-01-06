Capotreno ucciso a Bologna, ricercato 36enne croato

Si tratta di un senza fissa dimora che sarebbe già noto per aver creato problemi in stazioni ferroviarie, identificato grazie all’aiuto delle telecamere
C’è un ricercato per l’omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio. Si tratta di un 36enne croato, Marin Jelenic, un senza fissa dimora che sarebbe già noto per aver creato problemi in stazioni ferroviarie, identificato grazie all’aiuto delle telecamere.
Ambrosio è stato accoltellato a morte mentre andava a prendere la sua auto nel parcheggio riservato ai dipendenti delle ferrovie nei pressi della stazione centrale di Bologna, probabilmente raggiunto alle spalle mentre camminava in un vialetto.
Nella foto i capotreno ucciso