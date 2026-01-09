CAMILLACOSÌ: dal 9 gennaio in radio “LASTING BUT CAN’T” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Da oggi 9 gennaio 2026 sarà in rotazione radiofonica “Lating but can’t”, il nuovo singolo di Camillacosì prodotto da Riccardo Biagetti disponibile sulle piattaforme digitali di streaming.

“Lasting But Can’t” è un brano che porta con sé la voglia di concentrarsi sul presente, l’urgenza di cogliere il momento e di non restare immobili in ciò che non ci rappresenta più. Il brano è uno slancio al cambiamento e al lasciare andare tutto ciò che, per via della nostra crescita ed evoluzione, smette di appartenerci e di “raccontare di noi”: abitudini, oggetti, luoghi, pensieri e identità che oggi non ci rispecchiano più. Attraverso immagini fluide e sospese, come l’acqua di un fiume in cui scorrono pensieri e possibilità, la canzone parla del bisogno di staccarsi dalla staticità e dal rumore di fondo che ci “richiama” a un punto di partenza sicuro, ma non più rappresentativo, per scegliere invece il movimento, il cambiamento e la danza come atto liberatorio e simbolo di vita.

Il ritornello diventa un invito condiviso, rivolto a se stessi ma anche all’altro: “let’s dance” non è solo un gesto fisico, ma una presa di posizione, un modo per affermare che nulla è davvero permanente e che proprio per questo vale la pena viverlo fino in fondo. l brano si muove in un pop-soul contemporaneo, con un sound leggero ma incalzante, capace di trasmettere urgenza, libertà e il desiderio di vivere appieno, impedendo che il “non scegliere” diventi, senza accorgersene, la decisione che il tempo prende per noi.

La produzione di Riccardo Biagetti ha mantenuto la musica semplice e immediata, valorizzando le parole e la voce e creando un equilibrio tra leggerezza, ritmo e introspezione.

Biografia

Camilla Cazzola, in arte Camillacosì, è una cantautrice bolognese classe 1998. Si avvicina alla musica fin da bambina, quando inizia a cantare e a scrivere testi per dare forma alla propria interiorità. La musica diventa presto un linguaggio necessario, uno spazio autentico in cui esprimersi, capace di rompere il silenzio della sua timidezza.

Il suo progetto artistico prende forma negli ultimi anni di liceo e si consolida nel tempo come un percorso in continua evoluzione, in cui scrittura e voce diventano strumenti per raccontarsi senza filtri. Camilla scrive e canta in italiano e in inglese: l’inglese rappresenta il suo primo linguaggio musicale, influenzato dagli ascolti dell’infanzia, mentre l’italiano arriva più tardi come una scoperta rivelatrice, capace di accogliere appieno la sua interiorità. Nel corso degli anni ha studiato canto privatamente e ha completato un percorso di scrittura e cantautorato con Bungaro, un’esperienza che ha segnato un punto di svolta nella definizione della sua identità musicale, aiutandola a spogliarsi di sovrastrutture e a valorizzare la propria sincerità espressiva.

Le sue principali influenze spaziano da Lucio Dalla, Lucio Battisti, Brunori Sas e Mina, fino ad artisti internazionali come Adele, Damien Rice, Billie Eilish, i Beatles, gli U2, gli Eagles e molti altri. Un ascolto trasversale che alimenta una scrittura libera, emotiva e in costante sperimentazione.

Attualmente la sua discografia comprende i singoli “Bluer Sky” e “Lasting But Can’t”, che rappresentano due momenti complementari del suo percorso: la fiducia nella ripartenza e l’urgenza del cambiamento.