Cala il sipario sulla 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese: una serata di valzer per salutare il 2025

Si è chiusa, nella Sala Grande del Complesso San Domenico, a Trapani, la 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese. Il Concerto di Auguri dedicato a Johann Strauss figlio, nel bicentenario della sua nascita, ha regalato al pubblico l’atmosfera dei grandi Concerti di Capodanno viennesi. L’Orchestra dell’Ente, diretta da Mirco Reina, ha eseguito i capolavori del “Re del Valzer”: dal celebre “Sul bel Danubio blu” al “Valzer dell’Imperatore”, da “Voci di Primavera” alla brillante Tritsch-Tratsch-Polka.

Il bilancio di una stagione straordinaria

La 77ª stagione, firmata dal direttore artistico Walter Roccaro sotto il tema “VeRBi di integrazione, umanità e coraggio”, ha portato sul palcoscenico oltre 30 appuntamenti: 7 opere liriche tra cui “Il trovatore”, “Carmen” e “L’italiana in Algeri”, due prime assolute, 14 concerti, 2 produzioni di balletto e eventi speciali come il concerto di Simone Cristicchi. Una programmazione che ha celebrato importanti anniversari – da Scarlatti a Ravel, da Bizet a Berio – e ha dato spazio ai giovani talenti attraverso il XX Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano” e iniziative di inclusione sociale.

«Un anno di grande musica e di valori condivisi», hanno dichiarato il Consigliere Delegato Pippo De Vincenzi e l’Assessora alla Cultura Rosalia d’Alì, rivolgendo al pubblico gli auguri per il nuovo anno e l’appuntamento alla 78ª stagione.

«La Stagione 2026 darà voce ai Verbi d’amore…», annuncia il direttore artistico Walter Roccaro. La 77ª Stagione è stata organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.

Partner: Airgest SpA, Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani, Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera, Liberty Lines e Federalberghi Trapani.

Media Partner: Rai Cultur