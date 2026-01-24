“Boomerang” è il nuovo singolo del cantante palermitano Francesco La Mattina

Condividi questo articolo?

vincitore del Rock10elode-Green Music Contest

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Boomerang”, il primo singolo di Francesco La Mattina, brano vincitore del Rock10elode – Green Music Contest, da cui prende avvio il suo percorso discografico. Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale Un debutto che nasce dal confronto diretto con il palco e con il pubblico e che restituisce l’identità di un giovane cantautore capace di raccontare le emozioni con profonda sincerità. “Boomerang” prende forma in modo spontaneo, da un momento di intimità quotidiana e da una melodia affiorata quasi per caso. Da lì nasce una canzone che mette al centro il tema delle relazioni amorose e della loro possibile deriva tossica, affrontato con uno sguardo lucido ma leggero. Il brano racconta il desiderio di liberarsi da dinamiche nocive, aspettative soffocanti e meccanismi di controllo emotivo, per tornare a vivere i sentimenti in modo diretto e autentico: un invito a riscoprire la semplicità dell’amare, ricordando come spesso siamo noi stessi a creare inutili complicazioni, oscillando tra gioia e dolore come boomerang che tornano sempre al punto di partenza.

«“Boomerang” è una canzone nata per caso: ero sdraiato sul materasso – racconta l’artista – della stanza da letto dei miei nonni materni quando mi è venuta in mente una melodia e la frase ‘lasciami stupire e dopo credere nelle tue fantasie’. In questo brano scrivo tutta la mia volontà di eliminare e denunciare la tossicità delle relazioni amorose. La speranza è quella di tornare ad amare in modo semplice, di innamorarsi ed essere romantici in maniera diretta, senza troppi giri, fughe, fantasie o gelosie, in un mondo che sembra accettare e subire un sistema che in realtà non dovrebbe imporre regole sul sentire. L’unica cosa davvero necessaria è rispettarsi ed essere sempre se stessi. Tutto questo con leggerezza e con la consapevolezza che, molto spesso, i problemi ce li creiamo noi inutilmente, diventando dei boomerang perfetti di gioia e dolore alternati».

Il singolo è scritto e interpretato da Francesco La Mattina, con produzione artistica di Fabio Rizzo per Indigo Studios. Il videoclip ufficiale, già disponibile, è diretto da Costante La Bruna per Costantementefilm, mentre il coordinamento organizzativo è affidato a Gianni Zichichi.

Il percorso artistico di Francesco La Mattina prende avvio dalla scrittura: inizialmente poesie in prosa, poi, a partire dal 2020, la chitarra diventa lo strumento attraverso cui trasformare i testi in canzoni. Da quel momento l’artista palermitano porta avanti il proprio progetto in autonomia, curando sia la dimensione autoriale sia la costruzione della sua identità musicale. Nel 2025 partecipa al Rock10elode – Green Music Contest, iniziativa dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti emergenti: proprio “Boomerang” gli consente di ottenere il primo premio, che include la registrazione del brano presso gli Indigo Studios, seguito dal produttore palermitano Fabio Rizzo.

Il progetto “Rock10elode – Green Music Contest” è promosso dall’associazione Rock10elode, in partenariato con l’Associazione per la Mobilitazione Sociale e Atis, con il contributo della Regione Siciliana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.