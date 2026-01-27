“Barber Ring” a Palermo: inaugurazione con il sindaco Lagalla e l’assessore Forzinetti.

Condividi questo articolo?

Al via la seconda giornata di formazione, competizione e spettacolo

Si sta tenendo a Palermo la seconda giornata di Barber Ring ’26, evento dedicato al mondo del grooming maschile, all’Hotel San Paolo Palace. Organizzato da Cosimo Campagna (incluso nella Top Hairstylists 2026 – Guida ai migliori parrucchieri d’Italia) in collaborazione con CNA Palermo, Barber Ring sta trasformando la città in un centro nevralgico per barber, hairstylist e professionisti dell’Hair & Beauty.

Ieri, in occasione dell’inaugurazione, hanno preso parte alla cerimonia istituzionale il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, insieme a Ottavio Zacco, consigliere comunale e presidente della Sesta Commissione Consiliare del Comune di Palermo, che segue temi legati alle attività produttive e al lavoro.

Il sindaco Lagalla ha sottolineato l’importanza dell’evento per la città: «Eventi come Barber Ring rappresentano un valore aggiunto per la città di Palermo. Attraverso la competizione si riesce a puntare su due aspetti fondamentali per la professione: la formazione e l’aggiornamento continuo. Parliamo di un mestiere che a Palermo ha una tradizione forte e rappresenta un settore economico importante. Ringrazio CNA Palermo e gli organizzatori per l’impegno nel valorizzare il talento e la crescita professionale».

Anche l’assessore Forzinetti ha voluto esprimere il proprio sostegno: «Un evento importante che coinvolge tanti professionisti nella competizione e nella formazione. È un settore che guardiamo con grande attenzione: grazie ai regolamenti sui contributi alle imprese e alle botteghe scuola, di cui CNA Palermo è una delle principali realtà vincitrici, offriamo supporto al 100% a fondo perduto e aiutiamo chi vuole emergere regolarmente, combattendo fenomeni come il lavoro nero e irregolare».

Sul fronte associativo, la CNA di Palermo è rappresentata da Pippo Glorioso, segretario provinciale, che ribadisce l’impegno dell’associazione nei confronti dei professionisti del settore. «La professione del barber è in forte crescita – dichiara Glorioso – e la CNA è al fianco di chi vuole sviluppare competenze e prospettive di lavoro solide nel rispetto delle regole. Aiutiamo le imprese a uscire da situazioni di irregolarità fiscale o lavoro nero, fornendo consulenza, formazione e supporto direzionale per far crescere imprese sane e competitive».

A sottolineare l’importanza della formazione continua è anche Mario Leone, direttore organizzazione economia e finanze della CNA Palermo: «In questo settore è fondamentale essere costantemente aggiornati sulle tendenze e sui nuovi stili. Essere al passo coi tempi significa distinguersi, qualificare il proprio lavoro e offrire servizi sempre più competitivi. I professionisti che si esibiscono in queste performance artistiche arrivano da anni di studio e di specializzazione nelle accademie. Come associazione sosteniamo con convinzione questi percorsi di crescita, perché investire sulla formazione significa investire sul futuro delle imprese e dei giovani talenti».

Barber Ring ’26 conferma il suo ruolo non solo come competizione tecnica, ma come momento di crescita per l’intero settore: al centro dell’evento c’è la sfida sul ring, con gare di taglio, styling maschile, hairstyling e make-up, passando dal glamour al mondo sposa, e una categoria dedicata ai Junior, rivolta ai nuovi talenti.

La grande novità di questa edizione è l’attenzione alla formazione imprenditoriale. Grazie alla collaborazione con CNA Palermo, il programma include workshop dedicati a Social Marketing per incrementare la presenza online e convertire i follower in clienti reali, oltre a sessioni di Mental Coaching focalizzate su gestione dello stress, obiettivi professionali e costruzione di una mentalità vincente. Un approccio completo che guarda a 360 gradi alla crescita del salone e alla professionalità del singolo operatore.