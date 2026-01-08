ASSABBINIRICA da GIBELLINA. CRETTO DI BURRI.

Condividi questo articolo?

ASSABBINIRICA da GIBELLINA.

Me lo ricordo il Terremoto del Belice 1968. Ero piccolo: mio Padre e mia Madre riempivano “scatoloni di aiuti”, a Ramacca: e gli davo una mano: il maglione, la coperta, i pacchi di biscotti… Avevo 7 anni.

Annunci

In meditazione camminante, sui sentieri di una Sicilia interiore, profonda e silente, il “Cretto di Burri” mi apparve nel 1990 come un immenso lenzuolo sulle Macerie del Mondo, in forma di Sudario sul Martirio secolare di un Popolo tradito dalle sue moderne “classi dirigenti”: cosche e bande partorite già mercenarie e incapaci di conquiste spettacolari. Insomma, la “Sicilia come Metafora” ecc.

“Cosche e Bande…accademiche, le peggiori… La loro esistenza in vita non ci porterà mai alcun vantaggio…”. (TerraeLiberAzione 1991).

Il CRETTO di BURRI è la più spettacolare e straziante Opera d’Arte che sia mai stata concepita… E’ l’Orrido sublime, come una colata lavica dell’Etna. Estetica senza Alibi.

(E comunque non c’è Opera d’Arte UMANA che Madre Natura non abbia già realizzato a sua Immagine e Somiglianza).

Ma voglio RiCordare anche la Resistenza popolare dei Siciliani del Belìce, che rifiutarono la “Leva militare”, e si opposero alla “Macchina” speculativa e clientelare della falsa “Ricostruzione”…che li condannò infine all’Emigrazione di Salvezza. Della meravigliosa “ORGANIZZAZIONE POPOLARE del BELICE” si sono perse le tracce anche tra i giovani picciotti-carusi-figghjioli che stanno risalendo le cascate del pianto per inventarsi una Identità siciliana r-esistente.

Non dico altro, oggi. Se non che il CRETTO di BURRI è un’Opera d’Arte profetica.

E’ GAZA.

E’ il MONDO.

L’ARTE pone Domande. E sarà Arte fin quando le porrà.

Le Risposte non verranno certo dal CIRCO del GRANDE KAPITALE, dai suoi teatrini, sintomi della più terrificante CRISI di DIREZIONE che l’UMANITA’ abbia mai vissuto.

Ma se mezza soluzione c’è, non abita nella demenza terminale dell’OCCIDENTE COLLETTIVO.

EX ORIENTE LUX.

O il MONDO sarà peggio di un CRETTO di BURRI.

Bon Annu Novu!. N’Abbrazzu!.

Mario Di Mauro- fondatore di TerraeLiberAzione –