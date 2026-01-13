Appuntamenti con EDU Up Close – 7 Nights of Music, Learning and Creativity-Cinematocasa, Palermo

Condividi questo articolo?

Venerdì 16 gennaio con We Sing Standards diretto da Gaetano Riccobono e sabato 17 gennaio, Open Jazz Lab diretto da Riccardo Lo Bue

I prossimi appuntamenti con EDU Up Close – 7 Nights of Music, Learning and Creativity, rassegna di laboratori e concerti che nasce con l’obiettivo di creare un ponte concreto tra didattica e palcoscenico, offrendo agli allievi l’opportunità di condividere l’esperienza del concerto insieme ai propri insegnanti sono, che si svolge all’interno dello spazio culturale Cinematocasa di Palermo, sono venerdì 16 gennaio con We Sing Standards, laboratorio e concerto diretto da Gaetano Riccobono e sabato 17 gennaio, Open Jazz Lab, diretto da Riccardo Lo Bue.

EDU Up Close – 7 Nights of Music, Learning and Creativity è un invito a vivere la musica come esperienza condivisa, che che valorizza il jazz non solo come linguaggio musicale, ma come pratica educativa e collettiva.

Venerdì 16 gennaio si terrà We Sing Standards, laboratorio diretto da Gaetano Riccobono che prevede un concerto conclusivo dedicato allo studio e all’interpretazione dei grandi standard della tradizione jazz. Sul palco, i cantanti allievi di Gaetano Riccobono danno voce a un repertorio che attraversa la storia del jazz vocale, dai classici intramontabili del Great American Songbook alle riletture più personali e contemporanee. Ogni brano diventa un’occasione per mettere in pratica il lavoro svolto durante il laboratorio: studio della forma, del testo, del fraseggio, dello swing e dell’improvvisazione.

Il concerto è concepito come un momento di condivisione e crescita artistica, in cui la dimensione didattica si trasforma in esperienza performativa. Gli allievi si confrontano con il pubblico, valorizzando la propria identità vocale e interpretativa, guidati dall’esperienza e dalla sensibilità musicale di Gaetano Riccobono.

We Sing Standards non è soltanto un saggio, ma un vero concerto jazz, capace di raccontare come la tradizione continui a vivere e rinnovarsi attraverso nuove voci.

Open Jazz Lab, che si terrà sabato 17 gennaio, è il concerto che presenta il lavoro svolto all’interno del laboratorio jazz diretto da Riccardo Lo Bue, dedicato allo studio dell’ensemble, dell’improvvisazione e del linguaggio jazz contemporaneo. Sul palco, gli allievi del laboratorio si confrontano con un repertorio che nasce dall’esperienza collettiva: standard del jazz, brani originali e arrangiamenti costruiti durante il percorso didattico, mettendo in luce l’interplay, l’ascolto reciproco e la libertà espressiva.

La musica esce dall’aula e prende vita davanti al pubblico, trasformando lo studio in performance. La direzione di Riccardo Lo Bue guida l’ensemble verso un equilibrio tra rigore musicale e spontaneità improvvisativa, valorizzando le caratteristiche individuali di ogni musicista all’interno del gruppo.

Open Jazz Lab è un’esperienza sonora dinamica e in continua evoluzione, che racconta il jazz come linguaggio vivo, fatto di condivisione, ricerca e crescita artistica.

Nella foto, Gaetano Riccobono