Aperta a Partanna la prima Casa di Comunità della provincia di Trapani

L’inaugurazione della prima Casa di Comunità della provincia di Trapani, avvenuta nel Comune di Partanna, costituisce un passaggio di particolare rilievo per il rafforzamento del sistema sanitario territoriale e per l’evoluzione dei modelli di assistenza rivolti ai cittadini.

La nuova struttura rappresenta non soltanto un presidio sanitario innovativo ma anche l’espressione concreta di un paradigma di cura che richiama i valori fondanti della professione medica: prossimità, continuità assistenziale, centralità della persona e tutela della dignità del paziente. Principi coerenti, pienamente, con il Codice di Deontologia Medica e che devono orientare ogni scelta organizzativa e clinico-assistenziale.

Dal punto di vista etico, l’apertura della Casa di Comunità di Partanna rappresenta un impegno preciso delle istituzioni: garantire equità nell’accesso alle cure, ridurre le disuguaglianze territoriali e assicurare risposte appropriate ai bisogni di salute delle popolazioni più fragili. La sanità pubblica trova qui la sua funzione più alta, quella di servizio alla persona e alla comunità.

L’Ordine dei Medici di Trapani esprime apprezzamento per l’impegno profuso dall’attuale Commissario straordinario dell’ASP di Trapani, dott.ssa Sabrina Pulvirenti, la cui azione amministrativa ha consentito il raggiungimento di un risultato atteso da tempo dal territorio, nonché per l’attenzione e il sostegno dimostrati dall’Assessore regionale alla Salute della Regione Siciliana, Daniela Faraoni, nel promuovere il potenziamento della sanità di prossimità e il rafforzamento dell’assistenza territoriale.

L’OMCeO di Trapani accompagnerà con attenzione e senso di responsabilità questo percorso, esercitando il proprio ruolo di garanzia etica e deontologica, affinché la Casa di Comunità di Partanna possa affermarsi come un luogo di cura autentico, capace di coniugare efficienza organizzativa, qualità clinica e valori umani, nel pieno rispetto dei principi che da sempre ispirano la professione medica.