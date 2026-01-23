ANNACHIARA CECERE: sui digital store e in radio “IN APNEA” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Dal 23 gennaio 2026 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “In apnea”, il nuovo singolo di Annachiara Cecere.

“In apnea” è un brano pop-dance caratterizzato da basso, batteria, synth e chitarre volti a richiamare la protagonista della canzone. Il testo racconta una storia d’amore tormentata che tiene la protagonista appesa a un filo: un legame che la fa sentire viva e l’aiuta a sconfiggere la timidezza che l’accompagna da sempre.

Il brano nasce dalla collaborazione tra Annachiara Cecere e i produttori Francesco Landi e Giovanni Caffagni: insieme hanno scelto di uscire dagli schemi della classica ballad per proporre qualcosa di più sperimentale.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho sempre vissuto delle cose molto brevi ma intense nella mia vita, al punto tale di scappare da esse per la mia timidezza ed insicurezza! Forse non so se possa esistere una persona giusta per me, ma in un secolo dove va tutto così veloce,vorrei rallentare e godermi le cose senza provare una sensazione di malinconia costante. Non parlo solo di relazioni, ma di qualsiasi cosa ci renda umani e liberi.”

Il videoclip di “In apnea” vede Annachiara ripresa da diverse angolazioni, studiate per sottolineare l’intensità del brano e il racconto di una storia che la tiene appesa a un filo, rendendola però profondamente viva. Girato presso i Take Away Studios da Tommaso Barbolini, il video nasce da una visione condivisa con la cantautrice: i due hanno scelto di giocare sul concetto di ‘vedo-non vedo’ attraverso l’uso di un velo, un richiamo estetico che omaggia la ricercatezza delle sculture classiche.



Biografia

La giovane cantautrice salernitana Annachiara Cecere, nata nel 1997, ha iniziato a studiare canto e scrittura all’età di 20 anni. Dopo tre anni di formazione, ha intrapreso la pubblicazione dei suoi brani, tra cui “Una luna blu” e “Stasera non ti giudico”, che hanno ottenuto un grande successo sui social, superando il milione di visualizzazioni su YouTube e 1,5 milioni su TikTok.

Tra il 2023 e il 2024 ha proseguito il suo percorso da indipendente, dedicando un anno allo studio della composizione e del pianoforte per curare personalmente le melodie dei suoi pezzi. Nel 2025 ha iniziato la collaborazione con lo studio di produzione musicale Take Away Studios, che le ha permesso di definire il suo sound e ampliare il proprio pubblico con singoli come “Ti stupirò” e “Preferirei”.

A giugno dello stesso anno ha pubblicato “La mia normalità”, un brano pop-dance che ha ottenuto ottimi riscontri, seguito a settembre 2025 da “Il mio presente”. Attraverso la sua musica, Annachiara spera di raccontare l’universalità delle esperienze umane, per far sì che chi ascolta possa sentirsi meno solo.