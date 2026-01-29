Allo Stabile di Catania in scena “Il favoloso Gatto con gli Stivali”, family show musicale al Teatro Verga

Condividi questo articolo?

La fiaba senza tempo di Perrault è stata riscritta da Giuseppe Bisicchia, che cura la regia insieme a Massimo Giustolisi, con musiche originali di Ettore D’Agostino.

Catania, 28 gennaio – Il Teatro Stabile di Catania presenta “Il favoloso Gatto con gli Stivali”, family show musicale tratto dalla celebre fiaba di Charles Perrault, in scena sabato 31 gennaio 2026 alle ore 17:30 al Teatro Verga.

La fiaba senza tempo di Perrault rivive in una versione teatrale coinvolgente, con musiche originali, momenti di danza e interazione col pubblico che trasformano la narrazione in un’esperienza partecipata per grandi e piccoli. In questo viaggio fantastico, i valori dell’amicizia, del coraggio e della riconoscenza emergono con vivacità, invitando gli spettatori a riflettere e divertirsi insieme.

Lo spettacolo è stato riscritto da Giuseppe Bisicchia, che cura la regia insieme a Massimo Giustolisi, con musiche originali di Ettore D’Agostino.

Protagonisti sul palco Daniele Bruno, Massimo Giustolisi, Marina Puglisi, Irene Tetto, Daniele Virzì e Federica Fischetti, formando un cast ricco di energia e talento che guida il pubblico attraverso la fiaba con ritmo e coinvolgimento.

In questi giorni, lo spettacolo è protagonista di repliche mattutine dedicate alle scuole del territorio, coinvolgendo numerosi studenti in un’esperienza educativa e ludica che unisce teatro, musica e partecipazione attiva.

La replica di sabato 31 gennaio alle ore 17.30 al Teatro Verga costituisce l’unica recita aperta al pubblico nell’ambito di questa programmazione e rappresenta un’occasione da non perdere per le famiglie e tutti gli amanti del teatro.

Foto di scena Antonio Parrinello