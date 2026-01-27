AdSP del Mare di Sicilia Occidentale – Porticciolo dell’Arenella: al lavoro per la ripresa dopo il ciclone

Condividi questo articolo?

Il commissario Tardino e l’assessore Tamajo al lavoro per la ripresa dopo il ciclone

Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, assieme agli uffici, ha incontrato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, il presidente della VII Circoscrizione del Comune di Palermo, Leopoldo Piampiano, il presidente di Assonautica Palermo, Andrea Ciulla, e alcuni operatori del settore per un confronto sulle condizioni del porticciolo dell’Arenella, duramente colpito dal recente passaggio del ciclone Harry. Nel corso dell’incontro sono state individuate alcune azioni congiunte, per consentire una rapida ripresa delle attività dello scalo. Particolare attenzione è stata dedicata alla possibilità di attivare immediate forme di sostegno economico per far fronte alle urgenze e alla verifica dei fondali, condizione indispensabile per garantire la piena e sicura navigabilità dello specchio acqueo.

“L’obiettivo – ha dichiarato il commissario Tardino – è quello intervenire con rapidità ed efficacia per restituire al porticciolo dell’Arenella la massima operatività. Siamo al lavoro, in stretto coordinamento con le istituzioni e gli operatori del settore, per individuare soluzioni concrete e immediate che consentano di sostenere le attività colpite e accelerare il ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo dell’infrastruttura. Monitoreremo costantemente l’evoluzione degli interventi per assicurare una risposta tempestiva alle esigenze del territorio. Intanto, stamattina sono state ultimate dall’AdSP le operazioni di bonifica sulla banchina dello scalo nuovo, mentre si sta ancora lavorando per ripulire lo specchio acqueo”.

“Il porticciolo dell’Arenella rappresenta un presidio economico e sociale fondamentale per il quartiere e per l’intera città di Palermo. Dopo i gravi danni causati dal ciclone Harry, è nostro dovere intervenire con rapidità e responsabilità per sostenere gli operatori colpiti e garantire il ritorno alla piena funzionalità dello scalo”, ha dichiarato Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive. “Come assessorato – ha aggiunto – stiamo lavorando in sinergia con l’Autorità di Sistema portuale e con gli altri enti coinvolti per valutare strumenti di sostegno economico immediato, utili ad affrontare le urgenze e accompagnare la ripresa delle attività produttive. La verifica dei fondali e la messa in sicurezza dello specchio acqueo sono passaggi imprescindibili per restituire serenità agli operatori e garantire condizioni di navigabilità adeguate. Questo incontro – ha concluso Tamajo – è un primo passo concreto. L’impegno della Regione è quello di non lasciare solo il territorio, trasformando l’emergenza in un’occasione per rafforzare il sistema portuale minore e tutelare il lavoro di chi, ogni giorno, vive e anima il porticciolo dell’Arenella”.